Los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale analizaron en «El Pase 2021«, de LN+ sobre las repercusiones de la búsqueda y posterior hallazgo de M., la niña de siete años, quien desapareciera el pasado lunes de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Por este caso, se produjo un fuerte cruce entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, con su correlato en Sabina Frederic.

«Estoy avergonzado del país que tenemos», indicó Viale. «Qué ministros de Seguridad que tenemos», ironizó el conductor de «Más Noticias». «La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a la gente, y tenemos a estos secretarios de Seguridad», continuó Viale. «La verdad, ¡patéticos!», continuó el periodista. Luego, relató el cruce entre Berni y Villalba, en la que el ministro provincial trató de «inútil», «inoperante», e «hipócrita» al funcionario nacional y Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación.

Acto seguido, Feinmann informó que Frederic «se enteró de la aparición de M. por la tele». «Es verdad lo que dice Sergio Berni. Sin embargo, el tema es el escándalo que se generó», indicó Jonatan Viale. «Se odian el ministro y el secretaria y la ministra», aseguró el conductor de «+ Noticias». «Son personas muy distintas, Sabina Frederic es una mujer de oficina, a Berni, por el contrario, le gusta el barro, en todo sentido, es un tipo de acción», detalló Viale. «Hoy, esas diferencias explotaron», consideró.

En este sentido, Viale se consultó: «¿Quiénes son los funcionarios que no funcionan?», en clara alusión a la carta que publicó Cristina Kirchner en octubre del último año. «Para la vice, el primer funcionario que no funciona es Alberto Fernández, y de ahí para abajo, todos», dijo Eduardo Feinmann. «Me dijeron que Cristina se arrepiente de no haber sido ella la candidata a presidenta, está convencida que ella hubiera ganado las elecciones, ‘¿para qué lo elegí a Alberto?’», continuó Feinmann. «Él dijo que iba a tender puentes, pero los dinamitó todos», aseguró el conductor de «El Noticiero de LN+».

«No hay buenas noticias para dar, salvo que no apareció una niña muerta», sostuvo Viale esta tarde en «El Pase». «Esta chica tiene los mismos dramones que antes, sí, apareció con vida, sí, pero sigue teniendo los mismos dramones que antes», enfatizó el periodista. «Sigue teniendo la misma madre adicta que la quiere tener, seguramente, ella volverá a esa misma carpa, en que vivió hasta hace poco», continuó el conductor. «Tal vez, ahora le den una vivienda social, pero solo porque salió en la tele», cerró Jonatan Viale.