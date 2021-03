Eduardo Feinmann y un duro cuestionamiento a Carla Vizzotti bien difícil de olvidar. El periodista opositor, entre los mucho más predominantes como Jorge Lanata y Luis Majul, se refirió sobre el plan de vacunación que se está realizando en el país. Fue por medio de una crítica corto, pero demasiado lapidaria para la ministra de Salud.

Leal a su estilo, el comunicador fue lapidario con gobernantes del Gobierno. Y lo logró a través de su cuenta de Twitter, otra inclinación que se reitera por fuera de Radio Rivadavia y La Nación +. De esta manera, se expresó en oposición a la campaña de vacunación contra el coronavirus a través de la difusión de una novedad de un períodico.

“O sea tener un plan de vacunación”, soltó irónicamente sobre la nota llamada como “El Gobierno acepta que no sabe cuándo van a llegar mucho más vacunas”. Entonces, añadía: “La ministra de Salud de la Nación mencionó que aún no hay fecha precisa para la llegada de sobra vacunas. Están atentos tres millones de dosis de Sinopharm y otras tandas de Sputnik V”.

De este modo, el corto apartado concluía con mucho más datos de lo relacionado a la aplicación de dosis. “Localidad tiene depósito hasta el objetivo de semana, y Provincia notificó que para 15 días. El último arribo fue entre el 27 de febrero y el 1º de marzo. El país vacuna a solo 3 ancianos por cada 10 dosis. Y medra la brecha con otros conjuntos de peligro”.

Sobre esto, ciertos cibernautas respondieron: “Edu las info de todo el mundo detallan la escasez o falta de entregas vacunas . Es mi humilde opinión Abrazo”; “‘ ofrecemos vacunas y amor’, nos comunica el chofer de la reina” y “No hay plan Económico, no hay plan de vacunación, no hay plan de seguridad, no hay plan para intervenir provincias que son dictaduras. Pero si hay plan para toquetear la #Justicia y la #Impunidad de #Cristina.. Rostro con ojos virando”.