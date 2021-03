El secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, rompió el silencio tras su enfrentamiento en público con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. El segundo de la titular de Seguridad nacional, Sabina Frederic, afirmó que recibió un “empujón” de Berni tras la aparición con vida de la pequeña M., y afirmó que “no” se le “cruza por la cabeza” devolver la agresión física.

“Es un suceso que en lo personal lo minimizo totalmente. Soy un muchacho que se crió en Avellaneda, no me crié en Mónaco, entonces un grito más, un grito menos, un empujón… Me parece que hay que minimizarlo”, resaltó Villalba en Mauro, La Pura Verdad (América TV), según recopiló la agencia NA. En ese marco, subrayó: “¿Cómo voy a devolver un empujón? Ni se me pasa por la cabeza. Me di media vuelta y me fui”.

El pasado jueves, Berni se cruzó con Villalba, a quien le habría dicho: “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de p*ta?”. “Vos y tu ministra (Sabina Frederic), que es una inútil, le hacen mal a la Policía. No me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto. Hijo de p*ta, te voy a cagar a trompadas”, continuó Berni, tras el hallazgo con vida de la nena de 7 años de Parque Avellaneda.

Tras el episodio, Villalba afirmó que “en la política de hoy que quiere llevar adelante el Presidente (Alberto Fernández) no existen los monólogos”, y amplió: “Si un señor me quiere dar un monólogo me doy media vuelta y me voy, que es lo que hice”. “Para mí el tema de fondo no es mi persona, sino la situación que se genera, en dos ejes”, sostuvo el funcionario.

Y explayó: “Por un lado, en el eje de la gestión, en seguridad, que nosotros somos los encargados de darle seguridad y paz a la gente, de pacificar los barrios, no de generar mayores problemas y situaciones violentas”. En esa línea, continuó: “Por otro lado, el tema político, porque también somos los encargados de brindarle a la sociedad una política más limpia”.

En tanto, manifestó: “Quiero agradecer todas las expresiones de solidaridad que recibí de funcionarias y funcionarios del Gobierno nacional, y de otros dirigentes políticos”. Asimismo, consultado sobre los detalles del episodio, el funcionario dijo haber recibido “un solo empujón” de parte de Berni, y negó las versiones que indican que lo tomó del cuello. “Ahí se genera toda la fantasía. En ese momento no había periodismo, estaba lejos, afuera. Me llamó la atención que inmediatamente se supiera del suceso, pero no fue así”, explicó.

Además, Villalba aclaró: “Todos los que componemos el equipo del Ministerio de Seguridad tenemos mucha responsabilidad, somos gente responsable ante los que estaban ahí, porque había funcionarios judiciales y policías de diferentes jurisdicciones, pero somos responsables ante la sociedad por sobre todo”. Y agregó: “Tenemos mucha responsabilidad sobre nuestros actos en el Gobierno. Lo único que hice en ese momento fue acompañar a las dos fiscales con las que estuvimos 48 horas siguiendo el caso”.

Por último, anticipó que si en el futuro “hay otro caso similar” y tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no va a tener problema en coordinar tareas con las fuerzas de seguridad de la provincia. “Vamos a poner todo a disposición, como hemos hecho en este caso”, concluyó el funcionario de Nación.