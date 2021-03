No se quedó callado y opinó sin vueltas ni rodeos dejando a todos mudos. Ángel de Brito y Jorge Rial no tienen una buena relación y esto no es ninguna novedad, pero en las últimas horas, el marido de Romina Pereiro brindó una entrevista donde habló de absolutamente todo, en relación a su nuevo programa que llevará adelante en América TV, como así también de sus hijas y de la actualidad política argentina.

Fue en “Los Ángeles de la Mañana”, donde el conductor de Canal Trece opinó dejando en claro que coincide con el punto de vista de su colega en un aspecto muy polémico. Esto comenzó cuando le preguntaron al exconductor de “Intrusos” si para él el periodismo estuvo mal o no estuvo a la altura de la circunstancia en estos meses de pandemia de coronavirus, o si hubo intereses políticos.

“Las dos cosas siempre van a venir de la mano. Yo los respeto a todos y también a veces me enojo mucho. Por ejemplo, el día que Cristina Fernández dio su alegato, Feinmann le decía ‘loca, desvariada’, y a la misma hora en C5N, Víctor Hugo opinaba que era una ‘genia’. Entonces ¿Cuál es la verdad?”, señaló Jorge Rial siempre dispuesto a decir lo que piensa delante de quien sea y en cualquier escenario.

“Y también pasa que le hablamos tanto a las redes sociales, que nos olvidamos que la gente afuera no está pensando en la grieta…y de la vacuna piensan que se la quieren dar, porque tienen miedo de morir”, afirmó el padre de Morena y Rocío. Al escucharlo, Ángel de Brito no se quedó callado y ante la sorpresa no solo de sus compañeras sino también de los televidentes, aclaró que está de acuerdo con él.

“Rial habló de la interna periodística…y, sorprendentemente, coincido mucho con él en esto de que muchos periodistas le hablan a las redes sociales, con una demagogia espantosa, todo el tiempo, en vez de ir a lo puntual. Hay mucho de eso en el periodismo, sobre todo en el de actualidad, no critico a mis colegas…pero están muy pendientes de lo que se dice en las redes sociales, que no los insulten o les busquen un archivo”, lanzó.