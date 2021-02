Hace precisamente una semana, Paula Chaves confirmó por medio de sus comunidades que dio positivo de coronavirus, de la misma su marido, Pedro Alfonso. En un comienzo, la conductora había citado que tenía problemas y afecciones en la cervical. Asimismo trascendió que su pareja tuvo algo de fiebre, y que los hijos de los dos están bien.

Este viernes, la panelista Mariana Brey contó en “Los Ángeles de la mañana” que charló con la modelo para saber mucho más datos sobre de qué manera está recorriendo su cuadro. Tengamos en cuenta que como és señala el protocolo, Chaves y Alfonso están apartados al lado de sus tres pequeños.

“Ayer charlé con , están realmente bien los chicos afortunadamente. Filippa tuvo un solo día fiebre, pero no logró ningún otro síntoma“, contó la miembro de LAM, que asimismo recalcó que ninguno de sus tres hijos tuvo adversidades por la patología.

En lo que se refiere a Paula y Pedro, todavía recorren ciertas enfermedades propias del Covid-19. “A Paula le duele bastante el cuerpo. El día de hoy es el día ocho, que es como un día clave dicen los médicos, para poder ver si te recuperás o no. Y que en este momento iba a comenzar a progresar indudablemente. Está dolorida, y le duele algo que me llamó la atención. Los ojos. Se le inflama la visión. Es un síntoma que no había escuchado hasta el día de hoy“, apuntó asombrada Brey frente al atípico síntoma.

Entonces, la periodista añadió: “Pedro se encontraba que le hacía falta un tanto mucho más el aire. Pero estaban saturando bien los 2. Nada de lo que estoy contando es grave. Pedro tenía fuerte dolores de cuerpo, espalda, piernas, el síntoma general ese que te desespera por el hecho de que quedás tirado en cama y no puedes realizar nada“.