Después de los fuertes comentarios de romance entre Celeste Muriega y Hernán Drago, la actitud de los compañeros en Bienvenidos dentro fue bastante extraña.

Empezó con negación, después con miradas cómplices, y después con un juego de teóricos. Pero, en la última emisión, el ida y vuelta empezó a alzar temperatura.

“Estoy sola, pero siempre y en todo momento abierta a saber a alguien”, le ha dicho Muriega a Guido Kaczka, después de que el conductor le preguntara por su situación sentimental, después de las fuertes consecuencias por el supuesto romance con el modelo.

Llegado el instante del baile, en el que los conocidos compiten para logar la aprobación de competidores anónimos, Muriega apostó por una coreo super sensual. La modelo salió del avión de utilería enfundada en un vestido de novia. De fondo Jennifer López cantaba “El anillo”.

No habían llegado al estribillo en el momento en que el atuendo en cuestión se transformó en una jugada parte de lencería, mucho más acorde de noche de bodas que a la iglesia. Muriega bailaba sensual al son de la música, mientras que el conductor ironizaba sobre el mensaje entrelíneas.

A su turno, Drago no logró referencia a lo sucedido, pero la bailarina no ha podido impide tentarse frente a los movimientos del modelo y confesar: “Me hace reír, todo en me hace reír”.

“Estoy sola, pero siempre y en todo momento abierta a saber a alguien”, le ha dicho Celeste Muriega a Guido Kaczka en Bienvenidos dentro, después de que el conductor le preguntara por su situación sentimental, después de los fuertes comentarios de romance con Hernán Drago, quien se encontraba a pocos metros de , mirándola huidizo.