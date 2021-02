Como ahora hemos cubierto ayer, una entrevista con el director ejecutivo de hoy de PlayStation, Jim Ryan, nos dio muchos de datos sobre los proyectos y tácticas a futuro para Sony. Entre otras muchas cosas anunció que va a haber un nuevo servicio de situación virtual para PS5; y que van a llegar a PC juegos como Days Gone. Pero asimismo se tocó a lo largo de la charla el tema del depósito de la novedosa consola.

Más allá de ser la publicación de consola mucho más exitoso de todo el mundo, está mucho más que claro que la demanda sobrepasa con creces a la oferta en la situacion de la PS5. Hemos visto constantemente de qué manera el depósito de la consola se agota segundos tras estar libre en algún local. «Por supuesto, en una pandemia, las cadenas de suministro se vuelven un tanto mucho más complejas de lo común», empezó enseñando Jim Ryan.

«Un caso de muestra muy aparente son las adversidades en el mercado de los semiconductores. Ya conoces, así sean vehículos, teléfonos capaces, PC o consolas de juegos, los inconvenientes en todas y cada una esas áreas están extensamente documentados. Debimos pasar a un modelo de distribución completamente en línea y eso es algo que jamás antes habíamos debido realizar. Y, por último, el prominente nivel de demanda de PlayStation 5. Ya conoces, todas y cada una esas cosas un tanto combinadas», añadió.

Pese a todo, se mostró por norma general ilusionado y animó a los que desean hallar una consola a no rendirse. El depósito, según Ryan, «Va a aumentar conforme pase cada mes y la situación va a mejorar bastante veloz. Fuimos impecables en el momento de intentar acrecentar la producción, y no puedo mencionar mucho más que eso», concluyó. Es obvio que lanzarse en pandemia y cerca de Navidad no asistió para nada a este inconveniente.

La carencia de oferta de PlayStation 5 generó muchos de incomodidades, puesto que no solo no están libres para comprar, sino de esto se aprovechan los revendedores, quienes usan bots para agotar el depósito del sistema de juegos y después lo venden al triple de precio. Ojalá ocurra como apunta el directivo, y en breve se logren comprar con normalidad.