Aunque es un tono bastante común, en general son extremadamente pocas las personas que saben llevar prendas en tono blanco, por un lado requiere de una prolijidad eximia, y además también de una elegancia que permita llevar con gracia un atuendo que resaltará por sobre los otros. Hoy veremos por que la reina Letizia es el mejor ejemplo de cómo se debe llevar un atuendo blanco.

Por más que en el primer párrafo parezca que nos mostramos un tanto críticos con los atuendos blancos, lo cierto es que el estilo y elegancia que puede brindar este tono, puede hacer brillar a quien lo sepa llevar independientemente de la prenda que sea, faldas, trajes, vestidos, suelen ser hermosos de blanco. No en vano la reina Letizia sigue el consejo de Carolina Herrera:

“Siempre hay que tener prendas de ropa blancas en el armario ya que todo el tiempo serán elegantes y bastante combinables en cualquier ocasión, ya sea casual o formal”.

Foto: Instagram queen.ysabel

En el armario de la monarca de España, los blazers son una de las prendas que no pueden faltar, siempre dan elegancia y sirven para múltiples propósitos y eventualidades. En alguna ocasión ha sabido deslumbrar vistiendo un conjunto tweed blanco con un blazer combinado junto a una falda lápiz, cortando el monocromo con un fino cinturón con acabados dorados.

Foto: Instagram queen.ysabel

Por supuesto que los vestidos blancos son infalibles a no ser que vayas a una celebración matrimonial y no seas la novia, en cuyo caso probablemente te ganes el odio de la novia y toda su cohorte por robarle el protagonismo. Dejando las humoradas de lado, siempre es importante tener un accesorio que acompañe nuestro look y corte un poco con el blanco absoluto, además suele combinarse con el calzado para completar un outfit elegante sin caer en la ostentación.