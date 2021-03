Esta semana, Pampita volvió a la televisión con su magazine Pampita En línea por Net televisión. En el software del martes, la conductora entrevistó a la sexóloga Alessandra Rampolla y le preguntó sobre la sexualidad a lo largo del embarazo. Tengamos en cuenta que Ardohain está aguardando su primera hija al lado de su marido, Roberto García Moritán.

Leal a su estilo de adelante y espontáneo, Rampolla mantuvo desde Puerto Rico que las parejas tienen la posibilidad de proseguir con su vida íntima a lo largo del embarazo y continuar las advertencias del obstetra. “Es una joya los meses de embarazo. Dado el visto bueno del médico que prosigue el embarazo, por favor tengan todo el sexo que logren”, destacó la experto.

Carolina “Pampita” Ardohain comentó que a lo largo del embarazo las mujeres se sienten muy hormonales y lueo deseó comprender si el sexo a lo largo del embarazo favorece a la pareja. La contestación de Rampolla entusiasmó a la conductora. “La pareja se compenetra. Las parejas que tienen sexo a lo largo del embarazo sobrepasan mejor el distanciamiento. Y las mujeres tienen que descubrirse asimismo tras ser mamás”, especificó Alessandra.

Por último, Rampolla mantuvo que no hay forma de dañar al bebé. “El mito, lo que todo el planeta piensa, es que le dejarán un chichón. La multitud no sabe que hay un tapón mucoso antes de la placenta. No hay forma de pegarle un cabezazo”.