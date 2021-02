Tras el escndalo de la vacunacin VIP, no tard en manifestarse en internet un catálogo de conocidos que en teoría habran sido favorecidos con la vacuna para el Covid-19. Marcelo Tinelli, Pablo Echarri, Vernica Lozano, Yanina Latorre, Diego Brancatelli, Mariano Idica y ngel De Brito fueron varios de los acusados de ser vacunados de forma irregular. Uno a la vez, los personajes principales de esta polmica hicieron su descargo a travs de Twtitter.

As que me vacune? Mir vos. Cundo habr sido? Evidentemente que no me vacun () Falso, completamente falso, escribi Idica. tampoco me vacun, Idica! Y aparezco en la lista. No pusieron bien mi fecha de nacimiento. Lo malo es que hay gente que les cree, agreg por su lado Brancatelli al unísono que denunci que recibi decenas y decenas de amenazas.

Lozano tambin expres categrica: Hay una lista (…) donde figuro como vacunada. O sea completamente falso. No me vacun, zanj. Al tiempo que Latorrre lanz: Hay que estar enfermos para inventar esto. Posta. Amo ser tan esencial..

Tinelli aclar: “Es una fake news que anda dando vueltas desde ayer. jams me vacun, ni absolutamente nadie de mi familia y aparezco tambin. De Brito, tambin relacionado al catálogo, fue igualmente tajante: Naturalmente que no me vacun. No crean cualquier estupidez que publican en redes.

Echarri tambin logró su descargo: Vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporacin a alguna lista de vacunacin preferencial. Jams solicit una vacuna, ni para m ni para ningn miembro de mi familia. Entonces, el marido de Nancy Dupla agreg en otro mensaje: Tosca operacin de algn/a habitante de este bendito pas. Con solo verla identifico la jugada. Junta fauna transversalmente intentando herirlas. Lo impresionante son los mensajes de cronistas que recib dndole algn género de entidad.