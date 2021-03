Luciana Salazar fue hace muy poquito tiempo mamá de Matilda, una pequeña que concibió en los USA a través del procedimiento de la gestación subrogada, después de que la modelo se separase de Martín Redrado. volvió a hallarse últimamente con el economista en Miami, donde los dos contrajeron Covid-19. Y en este momento se vio cubierta en otro escándalo por el que Yanina Latorre y Cinthia Fernández la criticaron poderosamente.

Luli acabó en todos y cada uno de los medios y siendo viral en la red gracias a una foto que le han tomado mientras que hacía las compras en un autoservicio. En la imagen, se podía ver que iba acompañada por su usada doméstica, quien llevaba su carro con los víveres, al paso que iba vestida con un traje de limpieza, cuestión que produjo repudio en las comunidades.

Si bien Luciana no se expresó aún sobre esto, sí compartió los comentarios que efectuó la sicóloga experta en maternidad Ludmila Onorati, quien asimismo contestó la imagen en su cuenta de Instagram y dejó su reflexión. “Recién me hallé con esta ‘novedad’ y me detuve unos minutos a leer la nota al pie y los comentarios de la multitud”, empezó diciendo la diplomada en sus redes.

“Prácticamente todas las mujeres comentando mal, insultando, juzgando, etcétera.”, lamentó. “Pienso que absolutamente nadie ha podido ver que es una mamá (como cualquier otra) con una niña realizando las compras. Los que son progenitores con hijos pequeños comprenderán bien lo que es ir al autoservicio con los pequeños”, examinó. “¿Está mal ir acompañada? ¿No es bien visto recibir asistencia? ¿Qué molesta realmente de esta fotografía?”, se preguntó al final la experto.

Yanina Latorre, no obstante, la prosiguió criticando a Salazar en el aire de “Los Ángeles de la Mañana”. “ dirige, la usada arrastra el carro. La esclavitud se derogó. Te lo digo enserio. Es un horror eso”, ha dicho. Y después, como sus compañeras no estaban en concordancia, añadió: “Vas al super, elegís todo, pagás con la tarjeta y te lo mandan a tu casa. ¿Por qué razón la defienden? voy sola al súper o va mi mamá. No me la llevo a Rosa a fin de que me lo empuje”, concluyó.