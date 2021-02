Yamila Saud, habitante en los USA, recurrió a las comunidades para denunciar que recibe amenazas de muerte por teléfono. La joven asegura sentirse desamparada y comentó que residió la demanda en el FBI.

La actriz cordobesa, que es famosa por sus papeles en ficciones como Solo el cariño, Farsantes, Señales del fin de todo el mundo y Viudas y también hijos del Rock and Roll, afirma que, si algo le sucede, no va a haber sido quien se autoinfligió los daños. “Si me pasa algo, no lo hice. Que quede claro que me están conminando de muerte y si aparezco fallecida o ‘suicidada’ o desaparecí, no lo hice”, relató en un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram.

“Sé que no se comprenden bastante las cosas ni lo que me pasa: solo puedo decirles que me hackearon el teléfono y la vivienda donde vivimos con mi marido. Estuvieron mandando audios, mensajes y hasta un vídeo mío en el que en teoría soy , pero no soy . Es mi voz pero no escribí eso ni mandé ese audio. ¿De qué forma lo hicieron? Simple, con la tecnología de el día de hoy se puede llevar a cabo eso y considerablemente más”, expresó.

“Todos se van a preguntar por qué razón y no puedo charlar de eso. Solo puedo decirles que a un conjunto de individuos que con lo que veo tienen bastante poder, no mucho más que mi Dios, (…) el único rey de reyes que rige y maneja mi vida, ese conjunto de individuos no está contento con mi participación, mi presencia en este rincón, que me corresponde por el hecho de que Dios me puso en el sitio donde me corresponde. Pero por mucho más intimidación y amenazas que tengan, no voy a abandonar lo que me corresponde y que con mi amor y sudor me gané”, añadió.

Entonces, y antes de quebrarse, la actriz solicitó que “recen” por y a fin de que “todos y cada uno de los que logren graben en sus celulares estos vídeos”.

“Quisiera que no me pase nada y se propague que si algo me pasa: si desaparezco, si aparezco fallecida y semeja que es un suicidio, no lo hice, por el hecho de que tengo varios proyectos por enfrente”, concluyó.