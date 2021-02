En la mitad de una temporada marcada por los cambios y novedosas apuestas en la grilla de América televisión, Débora D’Amato fue desligada de «Intrusos» sorpresivamente. Después de la renuncia de Jorge Rial al programa de diversión han comunicado a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares como los conductores oficiales mientras que la comunicadora (D’Amato) se quedó fuera del panel.

Angustiada con lo que le toca enfrentar, D’Amato logró eco de su situación a través de un riguroso posteo en Instagram. «Un par de años (y monedas) atrás, en el momento en que se supo de mi embarazo, en una nota que me hicieron en @americatv por la buena novedosa (da igual quién por el hecho de que si no semeja que le achaco algo y de todos modos es reflotar el único temor que tuve desde ese día), me consultaron sobre qué miedos tenía de cara a la rápida maternidad. Recuerdo tal y como si fuera el día de hoy mi contestación: ‘No le temo a nada de lo que se viene. A lo único que le tengo pavor es a establecerme sin trabajo’», comenzó diciendo la mujer.

«Algo completamente real. Y bien amigos, llegó ese instante. A 10 días del 28 de febrero, y en la mitad de mis vacaciones atentos del 2020, me han comunicado que después de decirnos en reiteradas ocasiones (por lo menos de este modo me lo iban diciendo a mí): ‘Prosigue el panel, relajados’ y por semana siguiente: ‘Cambio total de panel, se resolvió a último instante’, para entonces recaer sobre el: ‘Solo vos salis del panel’, me quedo sin trabajo», develó la panelista.

Y añadió: «Sí, naturalmente que lloré, me preocupé (prosigo en ese estado) y mucho más. De ahí que, mis vacaciones atentos del 2020 pasaron a ser vacaciones eternas. El día de hoy, y no por desagradecida, me cuesta despedirme con amor y alegría, recordando espectaculares instantes y otros no tanto. El día de hoy me despido con profunda tristeza pero más que nada demasiado preocupada pues no sé qué va a ser de nosotras en lo inmediato. Evidentemente que esto lo escribo a causa de todos y cada uno de los mensajes que recibo y por el hecho de que mi trabajo es público (tristemente) y eso transporta a que sea novedad y tema de enfrentamiento, especulaciones, patrañas y mucho más. Sería maravilloso poder transitar mi temor y mal en conjunto anonimato pero es imposible».

En forma de cierre, manifestó: «Más que nada por el género de programa al que pertenecí a lo largo de 4 años. Feliz de haber podido trasmitir mis granos de arena frente a lo injusto, poder haber instalado y debatido sobre la ley del aborto en un programa ‘frívolo’ y mucho más. Se puede procurar llevar a cabo algo de lo que uno piensa en programas ‘frívolos’. Amé llevarlo a cabo. Merced a la multitud que se preocupa y pregunta. Tengo 2 manos, 2 pies y un cerebro, algo va a salir a fin de que mi vida se acomode y no sea un caos. Y en este momento los dejo. Debo meditar exactamente en qué carajos va a ser de nuestro destino de en este momento en mucho más y de momento no le acercamiento salida. Besos».