Considerada una de las figuras públicas mas filosas de la televisión argentina, Viviana Canosa se ganó la invitación al célebre programa de Jey Mammón. El presentador la recibió con una canción, como suele hacer con todos sus invitados. Sin embargo, tras su irrupción el estudio, la invitada y el presentador comenzaron a desfilar uno enfrente del otro. Minutos más tarde, Jey lanzó un desopilante pedido a la entrevistada en vivo: «¿Me beboteás un rato?».

Tras darle la bienvenida, Mammón comenzó directamente con sus famosas preguntas. Esta vez, sin demasiado picante: “¿A qué hora se levantó Viviana Canosa?”. “Tipo 6 y media, hoy me levanté. Le preparo a Martina la comida para ir al colegio, la visto, la ayudo porque los chicos a la mañana tienen fiaca, yo estoy dormida prácticamente”, declaró la blonda. “¿Te levantas medio de c**?”, quiso saber el animador.

“Nunca, tengo prohibido levantarme de c** y que me hija se levante de c**. Detesto a la gente que… Tampoco te hago una fiesta. Pero no aguanto a la gente que dice ‘a mí a la mañana no me hables’, y vos decís ‘y qué hago en esta casa’ si nadie habla”, contestó la invitada de la noche. Acto seguido, aclaró que quiere inculcarle a su hija desde pequeña que se levante pronto y de buen humor.

“¿Es verdad que sos capaz de bañarte tres veces por día?”, quiso saber Jey. “No, capaz no. Me baño tres veces por día”, expresó Viviana Canosa. Sin embargo, el animador la interrumpió para aclarar que no era necesario. Lejos de quedarse ahí, la periodista redobló la apuesta y dijo: “Sí, cuando laburás mucho sí. A mí me gusta oler bien. Para mí, el olor es fundamental. El olor en el pelo, en el cuerpo, en la piel…”.

Analizando sus palabras, Jey Mammón le cuestionó si el olor de los demás también era importante para ella. “Me gusta que huelan rico”, expuso la famosa. En ese momento, el conductor le pidió algo que nadie esperaba: “¿Me beboteás un rato?”. “La gente dice que beboteo, pero en realidad yo tengo la voz muy gastada. Como se me va gastando la voz, a una determinada hora, hablo así”, explicó la mediática.