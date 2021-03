Con siete millones y medio de seguidores en Instagram, Wanda Nara pertence a las figuras mucho más activas en internet, espacio donde comparte desde sus ideas comerciales hasta sus agradables postales familiares. En esta ocasión, las personajes principales de un posteo fueron sus hijas, pero alén de la hermosura de las pequeñas hubo un aspecto que brincó a la visión de los fanes de la mediática.

“Las herederas”, escribió Wanda en el apartado al lado del retrato de Francesca y también Isabella Icardi luciendo sombreros y zapatos de taco prominente de su madre. La menor hace aparición con unos stilettos fucsias, y la hija mayor transporta unos verdes. La publicación cosechó mucho más de 113 mil y cientos y cientos de comentarios.

A la par de las pequeñas, lo que mucho más llamó la atención de los seguidores de Wanda son 2 enormes cuadros colgados en la pared. Hablamos de fotografías de Nara modelando. En seguida, reventaron los comentarios a favor y en contra. “¡No puedes”!, “Nonono amo que este lleno de cuadros de Wanda. Van a poder?”, “Adoptame Wanda”.

Los cuadros en cuestión están al lado de una mesa de póquer para ocho personas. “No, no, no. Amo que esté lleno de cuadros de Wanda”, comentó otra seguidora. A eso que Nara respondió con su frecuente desparpajo: “Jajajaja. Tiene por nombre decoración egocentric. Jajaja, no, patraña”. Entonces, aclaró que habían sido un obsequio de cumpleaños de una amiga.