Una situación muy fuerte e inesperada se vivió en las últimas horas en Telefe, más precisamente en «Cortá Por Lozano». En medio de las vacaciones de Vero Lozano, es Paula Chaves la encargada de reemplazarla en esta segunda semana. En este caso, la invitada de lujo que tuvieron en el estudio fue nada más y nada menos que la reconocida actriz y cantante, Natalia Oreiro, quien habló de absolutamente todo.

Fue Diego Ramos, integrante del ciclo, quien habló de una fobia que sufre la uruguaya, algo que se tornó en un aspecto difícil de sobrellevar durante las grabaciones. Cabe recordar que ellos dos trabajaron juntos en la telenovela Ricos y famosos. “Natalia tiene una ética laboral tremenda. Además de un compromiso con el laburo y un respecto con el público, que es a quien está dirigido”, afirmó.

“Ella es muy buena compañera. De la nada te llega con un regalo. Pero hay una sola cosa que la tensa: que le masquen chicle», disparó Diego Ramos sin vueltas ni tapujos. «¡No le masquen chicle cerca!», sostuvo el actor mientras Oreiro asentía con su cabeza. «Con el chicle tengo un problema grave, de toda la vida», afirmó la cantante dando detalles sobre esta problemática que tiene que sortear.

Pero eso no fue todo, ya que su excompañero, decidió recordar en pleno programa cómo eran aquellos momentos donde ella les pedía al resto de sus colegas que dejaran de masticar chicle delante de ella. «Estás pasando letra y la escuchas decir ‘te tengo que pedir un favor’. Intenta medir las palabras», lanzó el panelista de Vero Lozano sobre este tema que salió a la luz hace algunos meses.

Fue en el ciclo que condujo Santiago del Moro, Juntos podemos lograrlo, donde se refirió a su fobia. «Se llama misofonía y se traduce como odio al sonido», reveló en su momento y dio detalles de este trastorno: «El 7% de la población la tiene, pero la desconoce. Yo, obviamente, la tuve toda la vida y no sabía que tenía eso. Pensaba que era loca, mucha gente piensa que es de snob o de histérica. Me da mucha ansiedad, palpitaciones, sudor frío y no puedo concentrarme en otra cosa que no sea eso», señaló Natalia Oreiro en su momento.