Barbie Vélez se encuentra dentro de las figuras públicas actualmente, adjuntado con Tucu López y Miriam Lanzoni. Más allá de que ahora era famosa, desde el momento en que participa en el reality de tendencia, “Corte y Confección Conocidos”, la modelo está en el foco mediático. En este contexto, la blonda se atrevió a efectuarse un drástico cambio de look que incendió las redes. Le ha dicho adiós al rubio y sorprendió a todos.

Después de comunicar que se casa en 6 meses, la influencer decidió que era el instante para un cambio. Por esa razón tomó la resolución de pasar por la peluquería y apostar por un nuevo estilo. “¿Qué me hago?”, fue la consulta de la hija de Penitente Vélez a sus 2.9 millones de seguidores. Vélez cambió el tono de su pelo por un castaño obscuro y se tornó por un lacio especial.

Recientemente, la actriz conmovió a los televidentes del certamen en el momento en que lloró al notar el vestido de novia de su abuela en entre las modelos. “Ayer contaste que en el mes de septiembre te casabas y es una historia bella, una historia particular en un punto, pues Lucas es hermano de Thyago y es hijo de Fabián Rodríguez, quien fue marido, todos lo recordamos naturalmente, de Penitente Vélez. Entonces, se conocieron en un contexto súper íntimo, súper familiar. ¿De qué forma se conocieron?”, deseó entender Andrea Politti en aquel instante.

“Nada, lo cierto es que nos lo presentó Fabián. Jamás fuimos una familia ensamblada, no compartimos ni vacaciones, la realidad que tenían su relación con su papá por una parte y asimismo nuestra relación con Fabián, que era una parte de nuestro círculo, conque no teníamos bastante contacto. Es muy orate, pues nos comenzamos a comprender de enormes de todos modos”, siguió Barbie Vélez.

Entre lágrimas, la celebridad alcanzó a decir: “No, estoy emocionadísima, no lo puedo opinar, bello. 52 años tiene ese vestido, una disparidad. Mi abuela es muy particular para mí. Mis papás me tuvieron muy chiquitos, tenían 20 años cada uno de ellos, entonces se encontraba en todo momento con mi abuela, entonces sí, es muy particular”. ¿Va a ser esta novedosa transformación el look definitivo para su enorme día?