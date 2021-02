El escándalo reventó el último viernes y fue un cimbronazo para el gobierno nacional. Las expresiones del periodista Horacio Verbitsky contando que había sido vacunado merced a su proximidad y amistad con el en este momento exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, circularon por todos y cada uno de los medios del país y la indignación se reprodujo en todos y cada editorial. En la mitad de este contexto, brotó el nombre de Juan Pablo Biondi, secretario de comunicación y prensa y el responsable de conducir la pauta promocional oficial.

Según el informe anunciado por el períodico La Nación, habría sido entre los gobernantes que fueron vacunados con la Sputnik V. Se habla del reconocido periodista de 47 años de edad, que tiene una extensa trayectoria en la comunicación política institucional. «Se vacunó por recomendación médica y por su trato períodico con Alberto Fernández», manifestaron en el citado medio, en una lista encabezada por el presidente y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Además de esto, hicieron hincapié en otras personalidades, como fue la situacion de Felipe Solá, integrante del gabinete, responsable de las Relaciones Exteriores. «Mencionó que recibió la vacuna por recomendación del equipo médico de la Cancillería», aseguraron en el informe. Además de esto, hicieron referencia a otra autoridad del oficialismo, como fue la situacion de Julio Vittobello, Secretario general de la presidencia. «Exactamente la misma Biondi, fue considerado ‘la burbuja del Presidente’ y recibió la Sputnik V», aclararon desde La Nación.

Cabe rememorar que tras ciertas horas, el presidente Alberto Fernández se manifestó en sus comunidades, donde charló de las causas que lo llevaron a soliciar la renuncia de Ginés González García. Es público y conocido que he debido tomar una resolución frente a un hecho repudiable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que si bien inusual no puede avalarse. Ello es de esta forma aun en el momento en que los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas. No obstante no puedo dejar de ver que sobre aquellas personas se ha montado un ámbito mediático de escarnio público y no deseo avalar con mi silencio similar seguir», apuntó el gobernante.

«Guardo por @ginesggarcia mi honesta gratitud. Fué un individuo primordial a fin de que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Fué con la capacidad de poner parado un sistema sanitario quebrado y de ofrecerle a cada argentino la atención pertinente en el momento en que el virus lo logró víctima. Le he encomendado a @carlavizzotti que protocolice al límite el suministro y aplicación de vacunas teniendo en cuenta la situación de la gente expuestas por la tarea que ejercitan. Debemos trabajar para eludir que estas ocasiones vuelvan a repetirse», mantuvo.