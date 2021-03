El planeta de la radio se vio estos días sacudido por un escándalo inesperado. Gustavo Olmedo, reconocidísimo periodista experto en rock y recitales, contó por vez primera como fue su experiencia adelante de Rock and Pop, en el momento en que Mario Pergolini pasó a Vorterix y empezó la debacle de la histórica emisora rockera, que empezó con la salida de La Negra Vernaci.

Según contó Olmedo, en el momento en que Pergolini pasó a Vorterix se asoció con “El Demonio”, como define al empresario Sergio Spolszki con quien se asoció el exconductor de CQC, y que entonces pasaría asimismo a ser dueño de Rock and Pop. Allí, Olmedo quedó en una disputa interna entre el conductor y el empresario. Esto desembocó en despidos y recortes en la Rock and Pop, y entre las primeras en irse fue la “Negra”, Elizabeth Vernaci.

“Me quedé afuera chusmeando con Juan Di Natale, ¡de qué manera nos atrae chusmear con Di Natale! Por el hecho de que hay un tema dando vueltas en este momento sobre lo que sucedió en un instante en Rock and Pop, pues apareció un arrepentido”, empezó diciendo la locutora en su programa en radio la Pop. “¡El arrepentido que se portó como el ort* con cada uno de ellos! Pues se sintió que era el dueño de la radio”, mantuvo.

Según Olmedo, la resolución de despedir a Vernaci fue de Pergolini, pero lo emplearon a de chivo expiatorio. “Hablalo a Pergolini que deseamos charlar con , a Mario, a conocer si puede reposar”, ha dicho Tortonese, mofándose de Olmedo que empezó su descargo diciendo que desde ese momento padece de insomnio. “ re duerme, duermo lo mucho más bien, Mario, pues si vos le pagaste un montón de plata a otra persona a fin de que lleve a cabo el trabajo sucio ¿por qué razón vas a reposar mal vos?”, ha dicho la Negra sobre Pergolini.

“Que duerma mal el que por plata le dice a sus amigos ‘-ay, te tenés que ir, -pero está mi mujer preñada -Da igual, te debo echar’, pues aquí el dueño desea romper lo que tenía”, ha dicho recordando a Diego De ella Salón, quien al instante de ser despedido de Rock and Pop, aguardaba un hijo con su en este momento exesposa, y que últimamente protagonizó su cruce con Olmedo por medio de Twitter.

“En el momento en que no te escogen, no tenés que matar a los que tienen la posibilidad de ser seleccionados, por el hecho de que la vida prosigue sin vos. Uno pensaría que se debe parar el planeta. No se para nada, todo prosigue, y está muy, muy bueno que haya un montón de gente que les hayas dado el puntapié inicial a fin de que tengan una carrera”, meditó Vernaci, comentando asimismo del caso de Migue Granados, que salió de Vorterix en la mitad de otro enfrentamiento con Mario Pergolini. “Dignidad, lo único que nos queda tener en la vida es dignidad. Y es algo que no se compra, se tiene o no se tiene”, cerró contundente la locutora.