Tras el escándalo liberado por el vacunatorio vip, se propagó una falsa lista de teóricos favorecidos que aguardaban dosis contra el coronavirus, en el catálogo estaban los nombres de múltiples conocidos.

Uno fue Alejandro Fantino decidió charlar en su programa. “Ayer se encontraba en el hogar con mi novia descansando y comienzo a recibir información de que se encontraba en una lista de vacunados vip. La realidad que al comienzo no le di mucha bola y dije: ‘Bueno, habitual mugre de redes’. No de redes: habitual mugre, habitual sistema para intentar contrarrestar enormes incendios o quilombos”, empezó diciendo.

Y continuó: “Ahora pasé por múltiples de estas, mi apellido o de diferentes conocidos De Brito, Tinelli, Echarri, Diego Latorre, pusieron a un arquero, a Nicolás Cambiasso, cientos y cientos de nombres de conocidos. No le di bola a las 10 de la mañana, dije: ‘Habitual que viran estas cosas, estupideces’. Hasta el momento en que comienzo a recibir agresiones en mis baúles de mensajes de comunidades. Comienzan a agredirme, a insultarme La multitud me escribía: ‘Basura’, ‘Andas utilizando las vacunas’, ‘Te me caíste de arriba, te tenía como un óptimo tipo’. digo: ‘¿Alguien puede pensar esto?”.

Entonces, Fantino disparó: “Hasta el momento en que me percaté que sí, que las fake news en una situación como esta se usa para los que se mandaron la cagada, pues lo tuvieron a Tinelli instagrameando o aclarando que no se había dado la vacuna. A mí, escribiendo a las 3 de la tarde un aviso en Instagram. antes de soliciar un turno por izquierda y que me vacunen por izquierda, juro por la salud de mi madre que está viva que quiero infectarme 177 ocasiones de COVID y le trataré de ganar las 177 ocasiones con los linfocitos T, con los anticuerpos o con lo que sea. De estas tendrán mil, por el hecho de que esto está explotando y no acaba por bastante tiempo”.

“Charlé con unos cuantos colegas y unos cuantos conocidos ayer, por el hecho de que había una alguna preocupación pues varios tienen la posibilidad de llegar a creerlo. Por el hecho de que después hay otra cosa: figuraba en esa lista como ‘no vacunado’, pero como que me había anotado en una lista. Es bizarro si te lo pones a meditar… Tuve COVID en el mes de agosto, se piensa que tengo anticuerpos, pero no se me pasa por la cabeza. Estas cosas hay que fumigarlas en el momento en que nacen”. Y añadió: “Esto, comentando en criollo, rompió en trozos la pantalla y atravesó lo sensible. Por el hecho de que cualquier vacuna que se haya dado y no se la haya dado a un viejo o alguno de los 50 mil que fallecieron, son insultados en el instante en que se vacunó en forma vip a quien sea”, comentó, dando sus fundamentos para desmentir esta información:

Al final, expresó su enojo contra quienes sí admitieron ser vacunados. “Trataré de que el software realice un abordaje de esto por fuera de la política y charlemos de la mierda humana que te puede llegar a realizar vacunar a alguien, por el hecho de que tenés relación o pues tenés onda. Esto va alén de la política, o sea de algún mierda humano que decidió que la salvación o no de ubicarte una vacuna lo consigas saber con el dedo. Se generaron revoluciones por esta clase de cosas por medio de la historia humana, con lo que el pueblo y la multitud considera como injusticia supina o total. La multitud deja pasar en todo momento cosas. Desde microcosas como: ‘Mirá, el boludo paso en colorado. ¡Qué boludo! Mirá si pasaba un nene y lo chocaba’. Y lo dejás pasar, no levantas el teléfono… pero hay cosas que la sociedad no deja pasar”.