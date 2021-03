En estos días, Xuxa ha levantado un par de polémicas alrededor del tema coronavirus. Por un lado, recientemente tuvo que disculparse por sugerir que se utilice a los presos para experimentar con vacunas contra el Covid-19. Pero además, la “reina de los bajitos” impactó a sus seguidores con un duro video en el que busca concientizar a la sociedad en la lucha contra el virus que azota al mundo.

En las imágenes, la conductora infantil asegura que mató a su madre, aunque la mujer en realidad falleció bastante antes de que comenzara la pandemia, en mayo de 2018. En el clip, Xuxa comienza presentándose y luego cuenta que fue a la playa, se encontró con amigos y fue a un baile. Cuando volvió a su casa, vio a su madre acostada y la abrazó y besó.

“Ahí ella se contagió de Covid. Maté a mi madre“. Luego aclara: ”Esta historia está basada en hechos, pero los nombres son ficticios. Esto sucede todos los días, todo el tiempo”. En realidad, su madre murió tras una larga lucha contra el mal de Parkinson. El video que dura un minuto y medio alcanzó el millón y medio de reproducciones en pocos días.

Completando su mensaje de alerta, Xuxa enfatizó: “No somos solo números, somos nombres. Quédense en sus casas, usen tapabocas y alcohol. Estamos en lo peor de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio”.