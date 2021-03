Una de las cantantes que inspiró la vida y carrera profesional de Jennifer Hudson es sin duda Aretha Franklin, a quien además interpreta en la película biográfica “Respect”. Por eso recientemente la diva recordó a la leyenda del soul con un emotivo homenaje en el que hubiese sido su cumpleaños número 79.

En su cuenta oficial de Instagram Jennifer Hudson compartió un vistazo del making of de un mural que tiene en su mansión sobre Aretha Franklin y que reveló el año pasado cuando finalizaron las grabaciones de la cinta. “¡Realeza! ¡Compartiendo la realización del mural My Aretha Franklin, Queen of Soul en honor al cumpleaños de la reina hoy!”, escribió la diva junto al video.

Hasta el momento de la redacción de esta nota el clip suma más de 41 mil reproducciones y miles de comentarios de parte de los seguidores de Jennifer Hudson. Por otro lado, en esa misma tónica de felicitaciones públicas, la ganadora del Oscar extendió sus saludos a otra leyenda: Diana Ross, quien celebra su aniversario este viernes.

Para dar vida a la leyenda del soul, Aretha Franklin, Jennifer Hudson tuvo que regresar a las lecciones de música y retomar las clases de piano después de mucho tiempo. Así lo dio a conocer la actriz en medio de una entrevista en la cual reveló todo el proceso de preparación que atravesó para encarnar a la diva de la música en la biopic “Respect” y que la reconcilió con el piano al punto de perfeccionar las técnicas para tocarlo.

En declaraciones a la revista People, la cantante de 35 años sostuvo: “Aretha me regresó a la escuela de música. Todavía es un proceso, pero la película me ha apasionado más por aprender un instrumento y expresarme musicalmente. Comencé clases de piano”. En la cinta que verá luz a finales de 2020, Jennifer Hudson tiene varias escenas para las cuales necesitó mucha práctica frente al instrumento.