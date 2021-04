Moria Casán se posiciona como entre las personalidades mucho más resaltadas de la Argentina, adjuntado con Susana Giménez y Mirtha Legrand. La estrella siempre y en todo momento se las arregla para estar en el foco mediático, así sea a través de sus filosas críticas o por sus recuerdos cargados de emoción hacia sus conocidos cercanos. Esta vez, Casán empleó su predominación para evocar un emocionante instante en sus redes: “Picture vintage”. La bailarina recordó una situación mucho más que emotivo que no podría repetirse en esta temporada pandémica.

“Picture Vintage Fin de Año Punta del Este 2018, convidados por Raúl Barrenechea y Alejandra, su mujer (Padrinos de Sofía) con Helenita, Alejandro Ros, Charly, Lázaro, Ayar Blasco, @juanmirabelli @GalaCastiglione y Dante con escoba en la mano… (sic)”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Twitter, adjuntado con una postal al lado de todos y cada uno de los individuos nombrados en su dedicatoria. Ciertos de ellos llevaban en las manos una candela y una suerte de tambores pequeños.

No es la primera oportunidad que Moria Casán recuerda un considerable instante de su historia. Recientemente, la empresaria argentina mostró en la comunidad del pájaro azul una foto de hace múltiples años atrás. Aparecía lista para salir a escena, con poca ropa y cubierta de plumas. Aparentemente, la imagen no la había buscado ella en el baúl de los recuerdos. Alguien lo logró por ella: “Mi amado @TrejoRamiro para mí, nuestro próximo ministro de Economía de la Nación me manda esta picture poniéndome ‘her Mo sa’. Gracias Rama, te deseo!! (sic)”, lanzó en aquel instante.

Otro deslumbrante instante que compartió la intérprete fue en el momento en que sucedió el trasplante de medula de Lío Pecoraro. La morocha quedó completamente movilizada por la patología del periodista y decidió exteriorizarlo en sus concretes sociales. “EXITOSISIMO el trasplante de medula de la hermana de @liopecoraro para con él!! Fantásticos los expertos que intervinieron!! AGUANTE LÍO, AGUANTEN LOS DECRETOS y AGUANTE el QUERERSE, PRIORIZARSE Y ELEGIRSE CADA DÍA!! (sic)”, lanzó.

No obstante, la vedette no se restringe a mostrar a sus colegas, sino asimismo comparte medites con sus fieles. Últimamente publicó una reflexiva oración sacada de una película. “El fracaso tiene cierto snobeo, es como una tajada de limón en la boca de un borracho, oración de la película ‘TODOS LOS HOMBRES DEL REY’ #MePUDO (sic)”, compartió. Frente tantas oraciones compartida y muchos recuerdos presentados. ¿Cuál va a ser el nuevo posteo de la mamá de Sofía Gala que se va a llevar la atención de sus entusiastas?