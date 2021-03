Daniel Vila, dueño del Grupo América, habló este jueves con C5N y realizó duras declaraciones contra Mauricio Macri, al denunciar que lo extorsionaba por Whatsapp y que lo presionó constantemente. El empresario también respondió las acusaciones que formuló sobre él el expresidente de la Nación en su libro “Primer Tiempo”.

“El gobierno de Macri fue el que más me presionó. Macri me extorsionaba por Whatsapp. Hay un accionar siempre igual, en el sentido de presionar a la Justicia para obtener algo que él quería”, aseguró. En ese sentido, opinó que no le extrañaron las presiones que recibió el Grupo Indalo y contó que el expresidente le realizó una denuncia penal por defraudación al estado.

Vila explicó que Macri mandó a Oscar Aguad, en ese entonces ministro de Defensa, a que presentara una denuncia penal contra él. También denunció que el expresidente lo presionó para devolver un especto radioeléctrico al gobierno, pese a una sentencia judicial que amparaba su derecho, y que frenara una medida cautelar en esa controversia.

Consultado sobre si leyó o iba a leer “Primer Tiempo”, el empresario respondió de forma negativa: “Escuché que es un resumen de lo bueno que hizo en su gestión sin ningún tipo de autocrítica, entonces me parece que es innecesario leerlo. No creo que me aporte nada”. Además, consideró que “terminó muy mal su gestión”, y que “cometió errores que todavía estamos pagando, como la deuda del FMI que nos va a ser difícil olvidar”.

En su libro, Macri había criticado a Vila al sostener que “es el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo”, y lo había acusado de intentar quedarse con una frecuencia radiofónica “sin pagar”, en referencia a un conflicto entre el Estado y la empresa Supercanal Arlink, manejada en ese momento por el dueño del Grupo América. El empresario afirmó que una sentencia judicial amparaba su derecho.