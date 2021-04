El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, recordó que las subas «no están autorizadas». «Si llega una factura el 1° de mayo con aumento, de manera directa no se debe pagarla pues vamos a sacar una resolución con el no corte para todo el planeta», especificó.

«Los privados no tienen la posibilidad de fijar el valor libremente y no tienen la posibilidad de comunicar ningún incremento que no esté autorizado», aclararon desde el Enacom.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom), Gustavo López, instó este miércoles a los individuos a no abonar facturas de cable, telefonía y también internet si traen incrementos en tanto que, recordó, «no están autorizados» por el Gobierno.

«Si llega una factura el 1° de mayo con incremento, de forma directa no se debe pagarla pues vamos a sacar una resolución con el no corte para todo el planeta», advirtió López en un reportaje con Radio 10. El funcionario aceptó que las compañías «ignoran una regla del Enacom, un decreto del Presidente».

«Además de esto, en un instante de pandemia en el que están faltando camas, los mandamos a la vivienda y la multitud debe estar pensando si le consigue para abonar internet o abonar el teléfono», añadió el vicepresidente del ente.

López mantuvo que las compañías «comunican que cobrarán 8% (de aumento) en el mes de mayo y 7% en el mes de junio, (sumado) a eso que ahora han recibido en el primer período de tres meses sería un 30% de aumento», con lo que se afirmó: «No sé exactamente en qué planeta viven».

El funcionario recordó que el decreto 690/2020 «está vigente» y que el valor de los servicios de telefonía, cable y también internet «lo regula el Estado». El decreto, vigente y operativo desde diciembre pasado, autoriza al Enacom a comenzar los métodos administrativos pertinentes para utilizar sanciones frente incumplimientos regulatorios.

«Los privados no tienen la posibilidad de fijar el valor libremente y no tienen la posibilidad de, por supuesto, comunicar ningún incremento que no esté autorizado», aclaró sobre esto. Después, en afirmaciones a El Destape Radio, López repitió su pedido a la población sobre no abonar facturas con incrementos y se refirió en concreto al Conjunto Clarín y su situación en frente de los aumentos unilaterales.

«Salvo el Conjunto Clarín, todos devolvieron el incremento no autorizado de principio de año», ha dicho, y añadió que hay «solicitudes cruzadas» por el incremento no autorizado de enero. «Todos y cada uno de los días les aplicamos multas a Clarín, en este momento de $19 millones al día», ha dicho, si bien aclaró que esas sanciones no se están efectivizando. En exactamente el mismo tono, el vice del Enacom sugirió además de esto que «habría que sacarle la pauta (promocional) mientras que no cumpla la ley».