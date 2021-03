Este fin de semana, Juana Viale volverá a ponerse al frente de los dos programas de su abuela, Mirtha Legrand, quien seguirá cuidándose en el marco de la pandemia de coronavirus.

La diva ya se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y en diálogo con la periodista Milagros Monti de Teleshow, fue categórica al referirse a su regreso a la televisión. “Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”. Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, enfatizó la legendaria conductora.

Ahora, la diva le confirmó al sitio Primiciasya.com que no volverá a la televisión hasta que reciba la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“No estaré en la televisión hasta que me den la segunda dosis de la vacuna. Y ahora parece que no nos van a dar la segunda dosis, qué mala información”, declaró Mirtha al sitio Primicias Ya.

“Me tocaría en abril la segunda dosis pero por ahora no sabemos nada”, añadió. “Besos y todo el éxito a mi adorada Juani, ella lo hace maravilloso y ha crecido mucho como conductora. Seguramente salga por teléfono pero no sé aún”, finalizó.

Recordemos que en las últimas horas, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó que “lo que necesitamos entre hoy y mañana son definiciones sobre la ventana de de la Sinopharm. Va a ser público. Todos los que la semana que viene cumplían 21 días de la aplicación de la primera dosis van a ser contactados para reprogramar el turno de la segunda”.