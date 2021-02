Popular por su humor ácido y sus oraciones fulminantes sobre la verdad política argentina, el diputado nacional Luis Juez arremetió contra el periodista Horacio Verbitsky acusándolo de “doble ética” y aseguró que le daría “un voleo en el orto” (sic) a su compañero en la cámara baja, Eduardo Valdés, por el escándalo de las vacunas VIP que provocó un cimbronazo en el Gobierno nacional.

En afirmaciones al canal LN+, Juez manifestó su “profundo asco” por la polémica cerca de las vacunaciones privilegiadas para gobernantes y amigos del poder por fuera del calendario de inmunización contra el coronavirus. “Uno se habitúa a que el populismo juegue con cualquier cosa, pero no creí que lo iban a realizar con la vida y la desaparición. Qué derecho divino se adjudican estos sinvergüenzas para proteger su clase y que el resto se joda”, añadió.

Consultado sobre el encontronazo de las afirmaciones de Horacio Verbitsky que desataron la polémica, el legislador cordobés aprovechó el interrogante para criticar al comunicador kirchnerista: “En esta le asigno congruencia, por el hecho de que en el momento en que jugás tu vida con una doble ética no sabés cuál es la que andas empleando y te terminás confundiendo”.

Acto seguido, apelando a un juego con las palabras relacionado con el nombre del portal de Verbitsky, Juez asimismo atacó al diputado oficialista Eduardo Valdés y solicitó su expulsión del Congreso: “ aprovecharía el ‘cohete a la luna’ de Verbitsky y le pegaría un voleo en el orto a Valdés y esos tipos que no tienen autoridad ética para estar sentados en la cámara.

Por otro lado, el diputado de Juntos por el Cambio dio su parecer sobre el fallo judicial que condenó a Lázaro Báez por la ruta del dinero K: “Es un soplo de aire limpio y quisiera que la Justicia no piensa que con Lázaro soluciona todos y cada uno de los inconvenientes, sino más bien todo lo opuesto: lo de Lázaro deja actualizar las causas de corrupción”.

“Si los jueces no desean llegar a la realidad, en este momento no tendrían disculpas. Es realmente difícil que los jueces y fiscales de otras causas en temas de obra pública no tomen esta sentencia como antecedente”, apuntó.

“seguramente la sociedad se confunda en el momento en que vota cada 4 años, pero este tema lo tiene completamente claro. Estos guasos por mucho que vengan a comprarse el lavarropas mucho más grande de Córdoba no se tienen la posibilidad de lavar mucho más, están mucho más sucios que la mochila de kung fu”, concluyó entre risas de los cronistas.