El Negro González Oro, entre las estrellas de Radio Rivadavia, al lado de Jonatan Viale, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y El Dipy, está desde el año pasado viviendo en Uruguay. El locutor, efectuó una secuencia de publicaciones recientes en su cuenta de Instagram que produjeron preocupación sobre su estado anímico, no obstante en un reportaje con Alejandro Fantino se ocupó de aclarar que no padece de depresión.

En este momento, el conductor radial charló en un reportaje con Catalina Dlugi en su programa “Agarrate Catalina” por La Once Diez, donde confirmó que sus publicaciones no argumentan a que atraviese un mal instante. “No soy el único que tiene instantes de soledad o de tristeza. Hay miles de individuos de esta forma, lo que sucede que lo expreso y las otra gente no lo dicen. Me asombró la influencia que tuvo, pero no estoy deprimido ni al filo de suicidarme”, añadió.

En el segmento más importante de la charla, el Negro aseveró que está cerca de estar de nuevo en pareja. “Estoy por enamorarme, pero no es que lo haya visto. Ahora lo conozco, fuimos pareja. Nos encontramos charlando, vemos. Lo deseo bastante y sé que me desea bastante, sencillamente charlamos por WhastApp. Probablemente haya una segunda ocasión”, aseveró.

“Me agrada estar en pareja. No me agrada estar sin pareja, sin tener alguien con quien comunicar, con quien desayunar, con quien salir a caminar. Y quiero malo popular que bueno por saber”, confesó entre risas, si bien no deseó corroborar de quién se habla, pero sí mencionó que está aguardando que la otra persona concluya de efectuar ciertos duelos sentimentales, antes de ofrecer el próximo paso.

“Si nos amamos en un instante en el que nos llevábamos bien, bueno, tenemos la posibilidad de regresar a llevarnos bien, a regresar a querernos. Pero no es dependiente solo de mí. Si dependiese solamente que de mí, estaría aquí, sentado ante mí. Pero bueno, está pensando: viene de un desarrollo que no le logró bien, hay que ofrecer tiempo a las cosas”, cerró González Oro desde su novedosa vivienda en Uruguay.