Vicky Xipolitakis no es un individuo prudente en el momento de vestirse. Frecuentemente sorprendió con sus jugados looks en televisión, pero en este momento fue por mucho más a lo largo de su participación en Minuto para ganar: La Griega escogió un diseño lleno de relojes.

“Volvió Vicky Xipolitakis y volvió con todos y cada uno de los relojes”, la presentó Marley. “Sí, Minuto para ganar”, explicó la rubia. Y añadió: “Estoy llena de minutos a fin de que ganen un montón”.

“¿Quién armó todo lo mencionado?”, le consultó el conductor, a eso que respondió: “Una diseñadora, particular. Le dije: ‘Deseo todos minutos, minutos para ganar, conque estoy llena”. “Es nuestra Lady Gaga, o Lady Gagá”, delimitó el papá de Mirko entre risas. La ex- vedette contó de qué forma se realizó el especial diseño: “Está pegado, cocido en un vestido”.

No es la primera oportunidad que impacta con su vestuario. En 2017, la hermana de Stefy había decidido hacer una acción dadivosa y obsequió dinero en el subte de Novedosa York con un procedimiento muy especial. “Como se encontraba viajando bastante y hacía bastante que no hacía una acción caritativa, dije: ‘La debo realizar en Novedosa York’. Me fui al subte, que pienso que es la parte mucho más humilde. Me puse un traje lleno de dólares americanos a fin de que la multitud agarre lo que precisaba”, explicó la vedette en el software PH, tenemos la posibilidad de charlar.