En el marco de la causa de la «mesa judicial M», por la cual se están conociendo quienes se visitaron al ex presidente Mauricio Macri, el ex abogado del financista Leonardo Fariña, Franco Bindi desmintió «categóricamente» haberse reunido con el ex mandatario en la Quinta de Olivos durante fechas que son compatibles con sus declaraciones como arrepentido en contra del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

«Lo desmiento categóricamente. No tuve ni diálogo ni contacto jamás en mi vida con Macri, ni coincidí en ningún espacio físico tampoco», expresó el letrado en declaraciones con NA, luego de que El Destape publique que «el 25 de octubre de 2017 Macri se reunió con Luis Majul, Jorge Rendo, director de Clarín, y Franco Bindi, el abogado de Leonardo Fariña con

relaciones con la AFI».

La noticia afirma que ese mismo día «Fariña declaró que Ricardo Echegaray encubrió a Lázaro Baez». Bindi aclaró que para esa fecha, llevaba un año sin representar legalmente a Fariña ya había renunciado al cargo el 30 de agosto de 2016. «Jamás los vi a ninguno de ellos. En 2017 Silvia Majdalani me había denunciado ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y me quería meter preso. ¿Qué voy a hacer reuniéndome con quienes me defenestraban?», respondió el abogado.

«(El falso abogado, Marcelo) D’Alessio tenía en su computadora una operación para meter preso a Etchegaray a través del testimonio de Fariña. Mientras yo fui su abogado, siempre declaró a favor de Báez y de Echegaray. Cuando se arrepintió, renuncié y entonces me

denunció. Yo no tuve nada que ver con su arrepentimiento», recordó sobre el «arrepentimiento de Fariña».

En la tarde del jueves, salió a la luz que los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y el fiscal de Casación Raúl Plee visitaron la quinta de Olivos para conversar con el ex presidente Mauricio Macri en varias oportunidades según los registros oficiales. Mientras que también se confirmó que Pablo Sirvén, Carlos Pagni, dos reconocidos periodistas de Clarín y La Nación visitaron al mandatario en fechas claves de distintas causas judiciales.