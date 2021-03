El senador mendocino Julio Cobos aseguró que le agradaría que María Eugenia Vidal encabece la lista de aspirantes a miembros del congreso de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, ya que su figura “importante” es “la única” que podría “hacerle en oposición al oficialismo” en ese distrito.

Para el exvicepresidente, la primordial guerra a lo largo de las selecciones legislativas del año vigente va a ser el territorio bonaerense, singularmente en el conurbano. “Vamos a poner en la mira a la provincia de Buenos Aires, donde la figura de María Eugenia Vidal pasa a ser fundamental. Más allá de que se charla que logre saltar la valla y regresar a la Localidad de Buenos Aires, no veo una figura de tanta importancia para hacerle en oposición al oficialismo en la Provincia”, manifestó en el software +Situación, del canal LN+.

Haciendo más fuerte ese explícito mensaje para la exgobernadora, Cobos recordó que la provincia de Buenos Aires “es un distrito difícil, con lo que todos debemos contribuir a ganar la decisión y me da la sensación de que es primordial para ese propósito”.

“Si me hubiese hecho caso en el momento en que sugerí que debía extender la decisión en 2019, quizás podría haber sido gobernadora de nuevo. ‘Ahora era tarde’, fue la contestación que recibí en ese instante”, recordó el senador sobre su presunta charla con el equipo de Vidal en medio de una campaña electoral.

De cualquier manera, apuntó que “la ciudadanía la mayoria de las veces se inclina por la oposición” en las selecciones legislativas, a menos que el gobierno de turno “tenga una buenísima administración”, lo que a su método no es la situacion del presente Gobierno: “La economía no está en su mejor instante, la urgencia sanitaria no fué bien llevada ni antes ni en este momento. De ahí que, en temporadas de crisis, la multitud se exalta y va encauzando su enojo en algún ámbito de la oposición”.

En otro orden, Cobos se refirió al discutido emprendimiento impulsado por un campo del Frente de Todos para hacer una comisión bicameral que vigile el accionar de jueces y fiscales: “Es precisamente sortear un trámite constitucional poniendo un cuchillo en la panza a los jueces a fin de que actúen según lo que el oficialismo desea. Con eso procuran la impunidad de un montón de procesos que son investigados, desde la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) hasta ministros, secretarios y hombres de negocios cómplices”.