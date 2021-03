De nuevo en el ojo de la tormenta. Jorge Rial volvió a llevar a cabo de las suyas en sus comunidades, mucho más exactamente en su cuenta de Twitter, donde decidió criticar sin piedad una serie donde trabajó Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand. Siempre y en todo momento leal a su estilo, en esta ocasión lanzó un fuertísimo exabrupto al charlar de entre los trabajos de la actriz.

«Un 16 de marzo como el día de hoy, en 2018, se estrenaba la primera serie argentina original de Netflix, #Edha», aseguraba un tweet que el exconductor de «Intrusos» decidió comunicar con todos sus fieles. «Una bost…», disparó el marido de Romina Pereiro dejando muy en claro lo que piensa sobre entre los trabajos mucho más comentados de la hija de Marcela Tinayre en los últimos tiempos.

En su instante, asimismo en sus comunidades, Jorge Rial había contado su experiencia al notar la citada serie, algo que fue muy comentado en aquel momento. «Comencé a conocer #EdhaNetflix. Es un suplicio. Pero no contentos con la pésima historia y @ViaJuani como personaje principal, encima ponen su voz en off en todo momento. ¿Donde está la @CIDH en el momento en que se la precisa?», disparó.

Pero esto no fue todo puesto que en su viejo programa de América televisión, sin nombrarla, logró referencia a su papel como actriz. « lo veo mucho más en los actores, por poner un ejemplo aquí un día Tartúfoli mencionó que ‘Darín trabajaba de Darín’ y se armó lío. Pero en ocasiones pasa. Aun , en el momento en que enganchamos un personaje que aproximadamente anda, nos quedamos dando vuelta ahí», apuntó.

«Me pasó con otra, no daré nombres, no me enteré que se encontraba la personaje principal. Era pésima, hacía lo que hace y en el momento en que aparecía hacía de este modo (cierra los ojos) y preguntaba si ahora había pasado. Todos los otros eran buenos”, disparó. Fue en ese instante, en el momento en que su compañero Rodrigo Lussich lo mandó adelante. “Bueno, Juanita hace siempre y en todo momento de Juanita”, arremetió el uruguayo.