La caída del CEO de Tesla pone fin, por ahora, a un período de casi seis semanas como la persona más rica del mundo que lo vio al frente de algunos de los eventos del mercado más importantes en lo que va del año

El reinado de Elon Musk como la persona más rica del mundo fue breve. El martes, las acciones de Tesla Inc. cayeron 2,4%, borrando USD 4.600 millones de la fortuna de su director ejecutivo y sacándolo del primer lugar en el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Jeff Bezos, quien había ostentado el título durante más de tres años hasta el mes pasado, recuperó el puesto número uno con un patrimonio neto de USD 191.200 millones, o USD 955 millones más que Musk.

La caída de Musk pone fin, por ahora, a un período de casi seis semanas como la persona más rica del mundo que lo vio al frente de algunos de los eventos del mercado más importantes en lo que va del año. El director ejecutivo de Tesla avivó las llamas del aumento en la acciones de GameStop Corp. impulsado por Reddit, e hizo que las acciones de Etsy Inc., Shopify Inc., CD Projekt SA y Signal Advance Inc. subieran con solo un tuit.