La semana anterior Cinthia Fernández protagonizó una polémica tras la visita de Amalia Granata a Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Todo se desarrolló con mucha cordialidad al aire, pero cuando acabó el software, Ángel de Brito, se sorprendió en el momento en que la miembro del congreso de los diputados se negó a sacarse una fotografía con Cinthia.

Según trascendió, Granata mencionó que “no se sacaba fotografías con pañuelos verdes”, en referencia a la idea del Aborto Legal apoyada por la panelista.

No obstante, lejos de ofenderse. Fernández aprovechó la ocasión para realizar humor. Unos minutos mucho más tardes subió a su Instagram una fotografía manipulada donde se ve a de Brito al lado de Amalia y , en montaje. “Ángel, mirá lo que encontré en mi carrete… ¿ves que charlamos al cuete? Fue tan rásolicite la fotografía que ni se percató… espero no tenga inconvenientes la miembro del congreso de los diputados”, escribió en el apartado.

Pero las cosas no acabaron ahí. En las últimas horas, Granata subió a sus redes una fotografía con Florencia Peña –referente de la pelea por el Aborto Legal– tras visitarla en el software Flor de equipo (Telefe). Con ironía y en tono de reclamo, Cinthia contestó la fotografía de Instagram en Twitter y escribió: “No comprendo nada, Amalia… ¿No era que no te sacaba fotografías con personas de pañuelo ‘verde’? ¿Me pegó mal el Zoom del instituto o cambiaste de opinión en una semana? ¡Qué feo desprecio me logró miembro del congreso de los diputados! En este momento comprendo por qué razón te quedaste sola”.