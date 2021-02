Baby Etchecopar le contó a Alejandro Fantino que banca a Alberto Fernández y que tiene una enorme relación con el Presidente que se gestó durante años. No obstante, mantuvo que lo bloqueó de whatsapp y explicó la causa por la cual sostiene distancia.

“Alberto me llamaba (y le preguntaba) ‘¿De qué forma está tu mamá?’, en el momento en que murió la mamá. Nos hemos encontrado en un acto, en un velorio, a los besos… (Le pregunté) ‘¿Alberto cómo te encuentras de los pulmones?’, en el momento en que lo internaron”, recordó Baby, dejando en claro el buen trato que sostenía con Fernández.

“Un día, estando al aire, me pone: ‘Baby, lo que andas diciendo es muy despiadado, es de odio. no dije lo que vos afirmáis que dije…’. Entonces dije: ‘No, flaco, si comenzamos de esta forma, a todos y cada uno de los días llamarme… A mí no me llama ni (Daniel) Vila, no me jodas al teléfono”, recalcó Etchecopar.

“Fue en el momento en que era presidente ahora, y lo bloqueé… Se terminó Alberto”, disparó el periodista y advirtió. “Si deja de realizar estas cosas que hace le vuelvo a abrir el teléfono. Por el hecho de que lo defendería a Alberto, conocí a un Alberto con una esencia bárbara”.

Entonces recordó el instante en el que lo conoció: “Lo conocí en el momento en que llega Néstor (Kirchner) al poder, y Alberto tenía un coche azul. Una noche andaba pelotudeando por La Boca como a las 12 de la noche, asimismo recorrido en coche y pienso… Y lo veo a conduciendo, que era como un (Santiago) Cafiero, tenía el cargo de …”.

“Salí al aire y dije: ‘La realidad que lo admiro, sin custodia, vidrios bajos, un tipo pensando… Debe estar muy limpio un político para caminar de este modo’. Y nos deseamos bastante, lo defendí múltiples ocasiones que le pegaron”, cerró Baby. Y concluyó “Si es de nuevo Alberto, le abriría el teléfono…”.