Ahora pasaron prácticamente 10 aos desde el instante en que Gianinna Maradona y Sergio Kun Agero eligieron finalizar su relacin cariñosa. No obstante, ya que los dos fueron progenitores de Benjamn, debieron proseguir sosteniendo una aceptable relacin.

Hoy en dia, los dos semejan transitar un enorme instante como ex- pareja. Tal es as, que hasta aparentemente la hija de Claudia Villafae logr establecer una increíble relacin con Sofa Calzetti, la presente pareja del jugador del Manchester City. As lo dej en claro tras darle las gracias a la modelo la organizacin del festejo de cumpleaos de su hijo, que lo logró en Inglaterra, donde radica su padre.

Qu hermoso sos, por Dios. Primer cumple lejos de mamá… No me detestes, ahora paro. Sofi, genia total. Gracias por ocuparte y por agregar en la vida de Ben”, expres en un comentario de una fotografía que nuestro Agero public en Instagram con imgenes de la decoracin. La contestación de Calzetti no se realizó aguardar: “De nada Giani, como siempre y en todo momento te digo es un exitación”.

Tengamos en cuenta que a objetivos de enero, el ex- jugador de Sin dependencia haba dado positivo de coronavirus. “Despus de aislarme por contacto ajustado, un ltimo test que me hicieron dio positivo de COVID 19. Estuve con ciertos sntomas y prosigo las advertencias de los mdicos para recobrarme. A proseguir cuidndose”, inform desde su cuenta de Twitter.

Inmediatamente, el alarma estuvo puesta en Benjamn, que está pasando unos das con su pap. Entonces, la hermana de Dalma Maradona haba afirmado que su hijo tena coronavirus. “Vamos Benchuline de mi vida, la vida radica en jamás rendirse! Te amo y te extrao covidero”. El día de hoy los dos ahora están recuperados.