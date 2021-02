El Gobernador, representantes de la Facultad Habitual de Metas, organizaciónes no gubernamentales y dependencias estatales firmaron un convenio de capacitación y relevamiento de la población trans en Metas.

Esta mañana en la Salón de Situación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó la firma del convenio que prevé la capacitación y el relevamiento de la población trans de Metas. La idea busca prosperar la calidad de vida del ámbito, promoviendo ocasiones de desarrollo personal y profesional. Exactamente la misma se incorporará desde el Estado por medio de organismos públicos, con el acompañamiento de la Facultad Habitual de Metas y asociaciones y organizaciónes no gubernamentales dedicadas a los derechos de la red social trans. Sobre esto, el funcionario destacó que el Gobierno sostiene las puertas abiertas para la red social.

Instantaneamente, el Gobernador agradeció “a los colectivos y organizaciones que son la cara aparente de muchas personas que está acompañando, no detrás, sino más bien al costado”. «Deseo dejar en claro que esta firma se traduce en un trabajo, ese trabajo se traduce en objetivos, y esos son los objetivos que debemos cumplir”, añadió. Además de esto, que la acción una parte de la cuestión de “visibilizar, producir igualdad de ocasiones, inclusión y de la humanización de la actividad pública y política”, y que “no tiene que ver con pasar por una vivienda y relevar sus datos, es la posibilidad que poseemos de llegar a la red social casa por casa”.

En exactamente la misma línea, declaró que el registro de la red social trans es una herramienta importante para producir empatía, una forma de promover el acercamiento con cada uno. “Es primordial que tengamos la posibilidad producir desde nuestro equipo de trabajo la seguridad en lo que el día de hoy firmamos. Si no hay seguridad, no hay oportunidad, los números fríos que vienen después carece de sentido, para una cuestión humana”, insistió. “Hay intención política y el día de hoy empezamos con eso”, añadió el Gobernador. Además, remarcó que “de ahí que no voy a aguardar puros desenlaces de un censo, voy a aguardar esquemas de trabajo, deber de administración de los ministros y gobernantes para contar con los elementos precisos y que esas políticas públicas, leyes y decretos que están firmados se cumplan. El día de hoy es el instante de llevarlo a cabo”.

A lo largo de su intervención, Herrera Ahuad repitió que es un gobierno de puertas abiertas para todos y cada uno de los misioneros. De la misma manera, manifestó que con “los desenlaces encima de la mesa tenemos la posibilidad de ser mucho más quirúrgicos en las resoluciones que tómanos y vamos a poder producir políticas públicas abarcativas, para todos”. Y sobre el desenlace declaró: “me pone feliz firmar el convenio, pero no voy a estar satisfecho hasta tener el resultado de lo que debemos utilizar como políticas públicas”.

Instantaneamente en Casa de Gobierno, acompañaron al Gobernador la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; la directiva del Centro Provincial de Estadísticas y Censos, Silvana Labat; la rectora de la Facultad Habitual, Laura Traid; el subsecretario de Servicios a la Ciudadanía, Julian Björklund, miembros del congreso de los diputados provinciales y representantes de ATTA, Colectivo 108, Red de mayores positivos +30 ( RAP+30) y Fundación Eva Perón.

El contexto y antecedentes del convenio

El convenio fue suscrito entre la provincia de Metas, el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio de Gobierno, la Facultad Habitual de Metas, el IPEC y el Observatorio de Crueldad Familiar y de Género. Tiene la intención de saber la situación de la gente trans en temas de salud, educación, trabajo y vivienda. Se orienta a la capacitación técnica Inclusiva para tener datos estadísticos oficiales a fin de realizar políticas públicas que tornen operativos los derechos humanos de la gente trans, como asimismo impulsar la inserción laboral y promoción de empleo de la red social.

Como antecedente del acuerdo, en el mes de agosto del año 2020 se confirmó por Resolución N° 341 del Ministerio de Trabajo y Empleo la Mesa de Variedad, que está dentro por legisladores nacionales, provinciales, municipales, referentes del Observatorio de Crueldad Familiar y de Género y también pertenecientes de Asociaciones que impulsan los derechos para las diversidades. De este modo, la primera acción definida de la mesa es seguir en esta firma de convenio que dejará consolidar acciones específicas que dejen el cumplimiento de derechos escenciales como los vinculados a la salud y al trabajo.