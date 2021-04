El inicio de la segunda ola del coronavirus puso en cuestión la continuidad de las clases presenciales que quedan en el medio de un tire y afloje entre gobiernos y sindicatos. «Nosotros siempre defendimos la presencialidad», señaló el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quien reconoció que cuenta con el consenso de autoridades aunque adelantó que pueden cerrarse algunos colegios en caso de ser necesario.

«Por el momento la evidencia nos indica que no se producen contagios en las escuelas por los protocolos estrictos», señaló el titular del Ministerio de Educación en diálogo con Radio 10. No obstante, precisó que si deben suspenderse las clases presenciales se harán en instituciones específicas pero no impactará «en toda la provincia». «Hay consenso con las autoridades sobre eso», reconoció el funcionario ante el incremento del reclamo docente en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires para volver a la virtualidad.

Este lunes el gremio Ademys realizó un paro en la Ciudad de Buenos Aires por el fallecimiento de un maestro y ayer el sindicato Udocba de la provincia de Buenos Aires se sumó al reclamo. «Hay un 30% de las burbujas que se infectaron. Se viene una situación terrible y no se entiende que no se suspendan las clases», señaló. En la ciudad de La Plata, capital provincial, se detectó un contagio masivo en la secundaria industrial «Albert Thomas», una de las instituciones escolares con mayor currícula. Hasta el momento, las autoridades confirmaron 8 casos y esperan el resultado de otras decenas de test.

Por otro lado, abordó la campaña de vacunación docente y señaló que «se destinó casi medio millón de Sinopharm» del último ingreso de inoculaciones, mientras que confirmó que el nuevo cargamento que llegará desde China en las próximas horas no irá al sector educativo. «Se destinará a mayores de 60 años para bajar la mortalidad y salvar vidas», explicó.

Relación con Soledad Acuña

Si bien en gran parte del año pasado tanto Nación como Ciudad cerraron filas detrás de una misma lógica en materia educativa, las diferencias comenzaron a profundizarse en el último semestre. «Más allá de las diferencias tenemos una responsabilidad de articulación con todas las jurisdicciones. Tenemos diálogo constante aunque vamos a seguir teniendo diferencias», aseveró.

«Las diferencias son políticas y también en el diálogo. Nosotros creemos en ese y Cambiemos no se ha caracterizado con lo mismo en la relación con el sector docente», apuntó el funcionario.

Toma del Palacio Pizzurno

Este miércoles se vivió una jornada candente en el Ministerio de Educación cuando un grupo de manifestantes ingresó a la fuerza al Palacio Pizzurno en reclamo de becas, conectividad y computadoras para los sectores vulnerables. «Yo estaba en el ministerio ayer, mi principal preocupación era que no haya una escalada de violencia, esto se resuelve con el diálogo. Es inentendible la violencia, romper el ministerio, han roto la puerta para ingresar al patio interno», expresó Trotta que apuntó a la necesidad de generar instancias de diálogo.

Acto seguido, respondió a los pedidos y detalló que durante lo que va del año el Ejecutivo registró a 810 mil personas para la beca Progresar y que incrementó un 163% la inversión. «El 20% del impuesto a las riquezas se destinará a estas becas», expresó y concluyó: «Estamos trabajando con muchas organizaciones sociales, sindicatos y municipios que es la formación profesional para acompañar a los jóvenes en que tengan una salida».