El gobierno nacional prorrogó mediante un decreto la urgencia sanitaria hasta el próximo 31 de diciembre. Había sido declarada inicialmente el 12 de marzo de 2020 como una manera de “dotar al Estado de las herramientas primordiales, correctas, eficientes y con transparencia para batallar la pandemia” de coronavirus.

La normativa destina al Ministerio de Salud como “autoridad de aplicación” y le deja “contar con las sugerencias y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de atenuar el encontronazo sanitario”.

Asimismo permite al Gobierno a “efectuar campañas educativas y de difusión para ofrecer información a la red social” y “sugerir limitaciones de viajes desde o hacia las ubicaciones perjudicadas”, entre otras muchas cosas.

Además de esto, el decreto establece que van a deber quedar en aislamiento obligación a lo largo de 14 días la gente que consideradas “casos sospechosos”, los “casos comprobados”, los “contactos estrechos” y quienes lleguen al país desde el exterior.

La novedosa normativa considera “zonas perjudicadas” por la pandemia de COVID-19 a todos y cada uno de los países de todo el mundo y como “zonas perjudicadas de mayor peligro” a “aquellas que tienen circulación social de novedosas variaciones de COVID-19 que tienen la posibilidad de condicionar la aptitud de contestación del país y necesitan de medidas sanitarias concretas”.

Por otra parte, señala que “la autoridad sanitaria va a poder contar con medidas auxiliares cualquier ocasión de la permanencia de la gente enunciadas en el momento en que sospeche la presencia de peligro de propagación del virus, especialmente en el momento en que procedan de ‘zonas perjudicadas de mayor peligro’”. Además, va a poder dejar sin efecto alguno de estas salvedades, con la intención de impedir contagios.

En todos y cada uno de los casos, quienes lleguen del exterior van a deber ofrecer información sobre su itinerario, declarar su hogar en el país y someterse a un examen de salud para saber el potencial peligro de contagio. Asimismo van a deber tener un test PCR negativo hecho no mucho más de 72 horas anteriores al embarque. La gente extranjeras no habitantes van a deber tener un seguro de viajero particular para la atención de la COVID-19 en el país.

Por su parte, el Ministerio de Salud, según la evolución de la situación epidemiológica, va a poder sugerir la suspensión o reducción de frecuencias de servicios de transporte en todo el mundo de usuarios en los métodos aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, tal como la suspensión de sitios, dando intervención a las autoridades eficientes para su implementación.