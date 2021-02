Después de un provocador divorcio, aparentemente, la riña entre Julieta Prandi y su ex- –Claudio Contardi– no posee fin. Últimamente la modelo lo denunció frente a la Justicia por realizar abandono de sus hijos: el hombre dejó a los pequeños en la puerta de la vivienda de en el momento en que aún no estaba en el hogar.

En este momento, en Hay que ver, el software que conduce José María Listorti y Denise Dumas en El Nueve, Prandi descubrió su mayor miedo en estos instantes. “Mis hijos le tienen bastante respeto y temor, sé de lo que hablo. Llora la gallinita de los huevos de oro y no lo tiene mucho más. El no se deseaba dividir. En el último tiempo, me llegó a dejar encerrada en mi casa. Me desaparecieron mis documentos, mi pasaporte”, recordó al aire.

“Era un enfermo, un controlador. iba al gimnasio y me aguardaba en la puerta. Mi ex- me conminaba de muerte. No podía vivir mucho más con un individuo de este modo, tenía ganas de morirme, me se encontraba volviendo ida“, apuntó.

Paula Morales, atenta a eso que contaba la presente pareja de Emanuel Ortega, le consultó: “¿Tenés temor de que te realice algo en este momento?”. Sin entrar en dudas, Prandi le respondió: “Si, lo puedo barajar entre las opciones. Tengo cámaras, supervisión, la garita, hago que se fijen antes que llegue a mi casa”.

“Es una alternativa que me realice algo, es horrible vivir de esta manera“, confesó. “Si la justicia acaba fallando en pos de un ladrón, de un machista, de un maltratador, psicópata como es, no me marcho a enmudecer igual“, sentenció después de contar que las mediaciones que tienen en la justicia son en un tono muy alto pues engaña y la “chicanea”. “Es un individuo que chilla bastante, que tiene un tono altísimo y que te crea bastante temor, te amedrenta bastante”, señaló.