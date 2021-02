Pía Shaw contó a sus novedosas compañeras de Los ángeles de la mañana cuál fue la ocasiones mucho más incómodas que vivió en casa de un popular.

Fue Ángel de Brito quien deseó entender si era verdad que una vez tuvo un inconveniente con un inodoro a lo largo de una visita a la vivienda de una actriz. “Sí, es cierto. La conocida me preguntó ‘¿Querés realizar lo primero o lo segundo?’, por el hecho de que no había agua. No deseaba llevar a cabo lo segundo, merced a Dios, pero me trajo el balde por el hecho de que no tenía plata enserio. Un amor , pero pasaba un instante difícil”, le respondió la panelista.

Y explicó por qué razón la conocida en cuestión no tenía agua: “No andaba la cadena del inodoro, entonces le dije ‘puedo pasar a un baño’, pero no había agua. Fue en una vivienda de campo… Se le había roto, pero venía de pasar una situación dificultosa”.

Entonces, dio múltiples pistas a fin de que sus compañeras adivinaran de quién se trataba. “Era como una casa donde se ha destinado a varias cosas. Es actriz, trabajó en múltiples proyectos. No hace aparición bastante públicamente”, ha dicho.

Como absolutamente nadie adivinaban, Pía descubrió que sucedió en casa de Noemí Alan y que pese a la irritación actualmente el día de hoy lo recuerda con bastante humor.