No es la primera oportunidad que Santi Maratea se aúna a una causa noble, varios lo conocen por la proporción de recaudaciones beneficiosas que ha realizado el influencer. No obstante, en esta ocasión está superando su récord, adjuntado con sus 862 mil seguidores al ponerse como propósito recaudar 1,4 millones de dólares americanos. ¿La razón? Hallar dinero para obtener el fármaco mucho más costoso de todo el mundo para una tome. En este contexto, el morocho unió a la Eugenia Suárez, Stefi Roitman, Susana Giménez y Tefi Russo en la esencial causa.

Roitman, desde Miami, rincón en el que está hoy día el morocho, compartió distintas postales citando a la recaudación, arrobando a Santi y la fundación pertinente. Por otro lado, la China Suárez se sumó asimismo a la causa y creó su filmación. Además de esto, contestó las historias de otras celebridades que eligieron comunicar la información con su audiencia.

La mujer de El Pollo Álvarez compartió de forma directa las historias del mediático. Lejos de quedarse ahí, explicó por qué razón precisaba asistencia de sus entusiastas: “La tome precisa una dosis que vale ni más ni menos que 2 millones de dólares estadounidenses. Santi Maratea no pienso que no lo conozcan, pero haremos un corto resumen. Tiene un público mucho más veinteañero, no deseo que se sientan viejos, pero pienso que los míos van mucho más para arriba. Se realizó popular en el último tiempo por viajar en estas causas”.

La flamante estrella Susana Giménez, de la misma Russo, compartió en su cuenta de Instagram, las grabaciones de Santi enseñando la causa y además de esto, dedicó unas sentidas expresiones, a través de un posteo y una foto de la pequeña. “Tiene 11 meses, está enferma, los antídotos que precisa son carísimos y precisa nuestra asistencia. En mis historias de IG @santimaratea enseña de qué forma se puede realizar para conceder. ¡Entre todos tenemos la posibilidad de obtener el fármaco que precisa! (sic)”, expresó la comunicadora.

Hace poquísimo, Maratea hacía el cálculo con sus fieles de cuánta plata precisarían poner entre todos para hallar el dinero preciso para la pequeña. En este momento, ha unido fuerzas con distintas personalidades. Lejos de quedarse ahí, el streamer invita a sus fieles a “hostigar” a esenciales figuras públicas a mensajes hasta el momento en que “nos hagan caso” y resuelvan comunicar las grabaciones o conceder. ¿Logrará su propósito?