La asesora de Ingreso a la Salud de la nacion, Carla Vizzotti, a lo largo de la charla de prensa que ofrecio el día de hoy donde anunció una partida excepcional de 1.700 millones de pesos hacer mas fuerte el diagnóstico y régimen del coronavirus.

Carla Vizzotti, flamante ministra de Salud de la Nación, comunicó esta tarde su primer mensaje tras asumir esta tarde en su nuevo cargo. Allí señaló: “Fortaleceremos los gadgets y acciones que aseguren la igualdad en el ingreso a las vacunas, chequeando el cumplimiento de la planificación sosprechada”.

En su corto publicación, la ex- asesora de Ingreso a la Salud empezó refiriéndose a Alberto Fernández, quien esta tarde la recibió en la Quinta de Olivos para su ascenso formal: “Agradezco al Presidente por su seguridad al darme esta compromiso, que espero retribuir con mi mayor esfuerzo y dedicación”.

Y completó: “Es resolución del Presidente que llevemos adelante el plan de vacunación mucho más grande de nuestra historia con la mayor celeridad y ofertando a cada argentino y argentina la calma de que todas y cada una de las vacunas se administren según precisos criterios sanitarios”.

En una liturgia con bajo perfil y sin alegatos, el gobernante le tomó juramento a Vizzotti, quien aceptó formalmente adelante de la cartera que hasta ayer conducía Ginés González García. El mensaje de

Vilma Ibarra, asesora Legal y Técnica de la Presidencia, felicitó a Vizzotti en su cuenta de Twitter: “ Incansable trabajadora por la salud pública, feminista, enorme persona y colosal compañera. ¡Un lujo de ministra!”.

La llegada de Vizzotti al ministerio se dio tras la escandalosa salida que protagonizó el ex- ministro; todo después de que el periodista Horacio Verbitsky, quien asimismo en una entrevista radial, charló sobre este “vacunatorio” al que solo accedían los gobernantes o quienes tenían llegada directa al ex- ministro. “Decidí vacunarme. Me puse a saber dónde llevarlo a cabo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de bastante antes que fuera ministro– y me mencionó que debía ir al Hospital Posadas”, contó.

“El Hospital Posadas está en Palomar, pienso que es partido de Morón, pero el vecindario es Palomar y está ahí no más de la villa Carlos Gardel. Y en el momento en que se encontraba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me mencionó que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, descubrió Verbitsky.

48 horas antes que se destaparan estos hechos, González García había hecho mención al plan de vacunación. Allí explicó que “para el desenlace” de la vacunación “va a quedar la población que no es de peligro concreto, pero esta primera etapa radica en trabajar sobre los atacables y los que requerimos que estén sanos, después va a ser el resto”.