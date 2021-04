Esta mañana mientras se dirigía al entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza, el colombiano Jorman Campuzano sufrió un accidente con su auto en la intersección de Avenida Libertador con Callao. Por suerte se encuentra bien, pero lamentablemente el conducto con quien chocó sufrió heridas menores y tuvo que ser imputado, lo que devino en una serie de trámites acorde al protocolo en estos casos.

A partir de allí, el mismo futbolista Xeneize compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje. “Quiero aclarar que en todo momento respeté las normas de tránsito y que la imprudencia del otro conductor provocó el inevitable incidente”. Además hizo mención a que se encuentra bien de salud y agradeció el apoyo de los fanáticos tras el accidente, que en vista al estado de los automóviles podría haber sido peor.

Otro dato no menor, es que cuando arribó la policía se le realizó el test de alcoholemia al jugador de Boca y este dio negativo, por lo tanto en ese sentido no deberían haber problemas legales. A partir de allí, autoridades de la institución se acercaron al lugar cuando se enteraron del hecho para apoyar al futbolista, y teniendo en cuenta que como se dijo anteriormente no sufrió heridas, debería poder presentarse con normalidad al entrenamiento de mañana.

¿Afuera del once titular ante Defensa y Justicia?

Más allá de que Jorman Campuzano se encuentra bien, todo indicaría según la información de distintos medios partidarios que no formaría parte del once titular para enfrentar a Defensa y Justicia este sábado. Russo como es lógico entrenó sin él y paró el siguiente equipo: Andrada; Rojo, Izquierdoz, Zambrano; Capaldo, Varela, Medina, Fabra; Zárate, Tevez y Villa. El cual se perfila para jugar por la 8° fecha de la Copa de la Liga.

Por lo visto el juvenil Alan Varela tomaría su lugar. Desde hace ya algunos partidos se corre el rumor de que para el cuerpo técnico, el colombiano no estaría pasando por un buen momento futbolístico, y que en vista a esto perdería su lugar en el equipo titular. De cualquier forma la formación aun no fue confirmada, y teniendo en cuenta sus características defensivas seguramente concentre para el partido aunque sea como suplente, ya que en algún momento del compromiso podría serle útil a Boca.