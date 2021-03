La muerte de Sofía Sarkany, a los 31 años y cuando acababa de convertirse en madre, generó una gran consternación y profundo dolor entre varias figuras del ambiente artístico. Una de ellas fue Susana Giménez, quien se expresó en su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a su amigo Ricky, en medio de este difícil momento familiar.

“Querido Ricky, no encuentro las palabras para calmar tanto dolor. Sofia era tan linda, tan alegre. Uno se pregunta: ¿por qué? Y no hay respuestas. Abrazo con todas mis fuerzas a toda la familia Sarkany”, escribió.

La diva no fue la única que envió sus condolencias. Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Luciana Salazar y Catherine Fulop también enviaron sus mensajes. “Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido Ricky, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho”, escribió el conductor de Showmatch a primera hora de este lunes. “Estoy con el corazón roto con la muerte de Sofía Sarkany. Qué tristeza, por Dios. Que en paz descanses y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a para la familia Sarkany en este difícil momento”, fue el mensaje de la ex de Martín Redrado.

Rial también expresó sus condolencias: “Terrible lo de Sofía Sarkany. No hay manera de asumirlo. Sólo tristeza y solidaridad infinita con su familia”. La mamá de Oriana Sabatini también dejó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Muy triste tu partida, querida Sofía. Me duele pensar que te fuiste tan pronto. No hay palabras. Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y a todos tus amigos. Que en paz descanses”.