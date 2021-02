Pampita es una de las conductoras más reconocidas de la Argentina, junto con Vero Lozano y Florencia Peña. La presentadora siempre se las ingenia para acaparar todas las miradas. Desde su vida privada hasta sus looks más osados se encuentran en foco mediático. Recientemente la modelo se contagió de Covid-19 con su esposo y todos sus fans esperaban con ansias su recuperación. ¡El momento llegó! Carolina y Roberto García Moritán se recuperaron y compartieron sus primeras fotos, luego de haber sido dados de alta.

Además, ya hicieron su primera salida pública. La primero que hicieron fue ir a ver a Guillermo Ardohain, el hermano de la mediática. Sin embargo, fue una “visita de médico”, ya que fue más de carácter profesional que familiar. La actriz y el empresario fueron a la clínica de Guillermo para atenderse con el dentista de la familia, con quien compartieron diferentes historias de Instagram. La morocha posó en fotos con su compañero y su hermano por separado.

Aprovechando la ocasión, la figura pública lució su pancita de cuatro meses de embarazo. Pampita espera una niña, la primera desde la muerte de Blanca, su hija en común con Benjamín Vicuña. ¿Cuál es el look que eligió la top para este día tan especial? Un short de jean y una remera marrón que mostraba el ombligo. Hace poco, Roberto compartió una foto que derritió a todos sus seguidores, ya que se veía la panza de la diva.

“Amor puro. 4M”, escribió García Moritán junto a la imagen viral. Tuvo tanto éxito porque fue la primera postal que se posteó luego de que se hiciera pública la gestación de la conductora. La futura García Ardohain será la primera hija del matrimonio. ¿Habrá más? “Nuestra hija es el mejor regalo que soñamos para esta hermosa familia que formamos”, anunciaba Carolina, tras el anuncio oficial.

En cuestión de minutos, su postal superó los más de 30 mil me gusta y llegaron comentarios de cariño y amor hacia la familia: “Se merece todo lo lindo”, “Va a ser hermosa como su mamá”, “Va a tener el mejor papá”, “La más linda”, “Felicitaciones”, “Un cumpleaños soñado para ambos”, “Me desborda el alma de amor. No te conozco. No sos mi familia. No sos amiga, pero la felicidad que me genera esta noticia es como si lo fueras, que merecido Caro. Una bendición de Dios, la vida y el universo. Cuidate mucho”.