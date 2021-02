Ciertos días atrás, Oscar González Oro alertó a sus entusiastas con una publicación en sus comunidades. “¡Buen día! El día de hoy no tengo nada esencial para difundir. Quizá lo único es contarles de qué manera estoy, de qué forma me siento. Con respecto al programa estoy contento pues es lo que deseaba realizar. Pero el software dura 2 horas solamente. Me quedan 22 para vivir”, empezó diciendo.

“Hay días que disfruto bastante y hay días que la paso muy mal. La soledad me estresa, me apabulla. Me amedrenta. Pero debo continuar pensando en mi salud. Al menos en mi salud física, en la mental trabajo todos y cada uno de los días con desenlaces distintos. Trato de completar esas 22 hs que son únicamente mías. Por el momento no soporto tanto silencio en el hogar!! Pero ahora mismo esta es mi vida”, cerró la publicación que produjo mucha preocupación.

En este momento, en diálogo con La Once Diez charló sobre el enorme revuelo que produjo. “Recibí cataratas de amor, pero me prosiguen diciendo: ‘Negro, no estés deprimido’. ¡No estoy deprimido, no estoy deprimido!“, aseveró al aire. “No soy el único que tiene instantes de soledad o de tristeza. Hay miles de individuos de esta manera, lo que sucede que lo expreso y las otra gente no lo dicen. Me asombró la influencia que tuvo, pero no estoy deprimido ni al filo de suicidarme”, añadió.

Asimismo charló sobre su estado sentimental. “Estoy por enamorarme, pero no es que lo haya visto. Ahora lo conozco, fuimos pareja. Nos encontramos charlando, vemos. Lo deseo bastante y se que me desea bastante. Probablemente haya una segunda ocasión“, señaló.

“Me agrada estar en pareja. No me agrada estar sin pareja, sin tener alguien con quien comunicar, con quien desayunar, con quien caminar. Y quiero malo popular que bueno por saber”, aseguró.

“Si nos amamos en un instante en el que nos llevábamos bien, bueno, tenemos la posibilidad de regresar a llevarnos bien, a regresar a querernos. Pero no es dependiente solo de mí. Si dependiese solamente que de mí, estaría aquí, sentado ante mí. Pero bueno, el está pensando: viene de un desarrollo que no le logró bien, hay que ofrecer tiempo a las cosas”, explicó.