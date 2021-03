Santi Maratea se posiciona ya como una de las figuras públicas más influyentes e la Argentina, junto con Stefi Roitman y Lizardo Ponce. Los 770 mil seguidores del mediático están expectantes al nuevo contenido que comparte el morocho. No obstante, no deben esperar mucho ya que la celebridad comparte nuevo material a diario. En este contexto, Maratea mostró su nuevo look, el cual dará mucho que hablar.

“Nuevo corte, ¿qué piensan?”, lanzó Santi en una de sus historias de Instagram, antes de dar un anuncio importante a sus fans. No obstante, horas antes, la personalidad publicó otra fotografía que no pasó desapercibida, ya que mostró al peluquero que lo había ayudado a crear su nuevo estilo, bajo el título: “Mi crash (sic)”. “Crush” es una expresión del idioma inglés que significa “persona especial”.

En diciembre de 2020 también realizó una transformación en su cabello que causó furor en su cuenta oficial de Instagram. “Es muy tincho”, describió el morocho. Sin embargo, Santi Maratea no compartió su nueva transformación de manera aislada, sino que aprovechó para mostrar dónde estaba y por qué. El mediático acompañó a una de las fundaciones que ayudó hace un tiempo para comprar el espacio para seguir llevando a cabo sus labores.

La estrella ayudó a una organización sin fines de lucro que lucha contra la trata de personas. En su acción solidaria lo ayudó con la difusión la mismísima China Suárez, quien compartió en sus redes los contactos de referencia donde podían acudir sus fans. Iban a desalojarlos y no tenían recursos para evitarlo: “Para que no desalojen a las madres de la trata hay que juntar dos millones de pesos y como hace dos días juntamos 1 millón y medio de pesos tengo miedo de no llegar”.

Luego de unas horas, Maratea consiguió, de la manos de sus admiradores recaudar la cantidad necesaria para evitar el cierre. Desde entonces, sigue ayudando en otras causas e incluso ha llegado a plantearse crear su propia fundación. ¿Lo hará? ¿Cuál será la próxima acción que llevará a cabo? ¿Lo hará con el mismo look? Por el momento, los fans del influencer deberán esperan para dar respuestas a estas cuestiones.