Nicolás Capaldo es fundamental en el plantel de Boca en estos días. Por los inconvenientes con los laterales derechos que tiene el club de la Ribera, Miguel Ángel Russo lo está usando en ese puesto clave más allá de que se formó como mediocampista. El Bocha Batista, directivo técnico de la Selección Argentina Sub 23, opinó sobre este nuevo papel que tiene el joven que integra el mezclado albiceleste.

En una entrevista concedida a TyC Sports, el entrenador dejó en claro que no es la función frecuente de Nico pero que es muy normal que permanezca esa variación con los volantes centrales. «Quizás no es el puesto al que a uno no lo tiene habituado Nico. Al menos en nuestro caso, lo empleamos de volante por el hecho de que pensamos que es el puesto natural de . Si bien frecuentemente se acostumbra emplear a un volante en esa situación», ha dicho.

Por otra parte, Batista dejó en claro que comprende las pretensiones de Russo y que, más allá de que no se formó para jugar ahí, Capaldo está cumpliendo en el papel de del costado derecho. «Me da la sensación de que se siente mucho más cómodo en el medio, como resulta lógico. Pero Miguel lo usa ahí por el hecho de que lo va a ver mejor que a otros compañeros. es uno de esos players que desean estar siempre y en todo momento y tampoco es que se está desentonando», sentenció.

La citación de players

Batista asimismo fue consultado por el tradicional inconveniente de conseguir que los clubes cedan a los futbolistas para las elijas, más que nada en la situacion de los planteles juveniles. «Siempre y en todo momento deseo que los clubes nos den los players, es una ocasión hermosa. Uno hace la lista cita y quisiera que tengamos la posibilidad llevarlos. Cada partido con la Selección es primordial», mantuvo el directivo técnico.

«Todos nos jugamos cosas esenciales. Uno los desea tener, los cita a la Selección, donde no hay partidos insignificantes, cada partido es esencial», añadió el Bocha. Y cerró: «No trato de confrontar con los clubes, por el hecho de que no es la forma. Hay que hablar, decir que todos nos jugamos cosas esenciales y que todos requerimos de todos». La problemática derivó, por caso, en la cancelación de la próxima fecha de Eliminatorias.