Alex Caniggia se encuentra dentro de las figuras públicas actualmente, adjuntado con Gastón Dalmau y Cande Vetrano. Más allá de que ahora era popular, desde el momento en que empezó su participación en el célebre programa de cocina, “Masterchef Celebrity 2”, su popularidad se acentuó aún mucho más. El popular está en el foco mediático y sus 1.4 millones de seguidores están alerta frente cualquier contenido que publica Alex en sus comunidades. Esta vez, sorprendió a todos con un nuevo tatuaje que intimidará a sus contrincantes en el certamen.

“Veni, vidi, vici”, fueron las expresiones que se tatuó el hermano de Charlotte. Hablamos de una locución latina que empleaba Julio César en el año 47 a.C, en el momento en que se dirigía al Senado de roma. La traducción al español es “Llegué, vi y vencí”. ¿Otro palo para sus compañeros de reality? Recientemente, el concursante efectuó un posteo muy comentado en el planeta del espectáculo, puesto que parecía una clara indirecta para sus contrincantes en el espectáculo.

“Soy para Dios la mejor creación. Hermoso y ganador, una aceptable combinación. No compitan conmigo, no tengo oposición. Y no traten de imitarme, soy de limitada edición”, escribió Alex Caniggia, al lado de una postal donde hace aparición en el estudio de “MasterChef”. En su participación en el período, ahora demostró que protege cada aspecto de la estética y gusto en sus platos. Recientemente, se llevó la medalla de plata como segundo mejor chef.

Tras su renuncia, Fede Bal fue al programa radial “Por si acaso las moscas” y charló sobre las impresiones que tiene sobre la edición del certamen este año. Para sorpresa de todos, el hijo de Carmen Barbieri expresó que creía que el mucho más dispuesto para ganar era Alexander: «Por vez primera en un programa te ofrece algo que querés abrazarlo. es igual en todos y cada uno de los formatos, pero no todos y cada uno de los formatos abrazan una personalidad como la de . En este momento nos hace reír enserio por el hecho de que es lanzado, está divirtiendo, es buena gente. Lo veo como un viable ganador, y como un contrincante furioso, es algo fundamental”.

Y añadió: “Aquí no gana el más destacable cocinero, gana el mucho más veloz y el mucho más vivo en el momento de jugar». En el piso del espectáculo ronda otro chisme respecto a la celebridad. Es de enorme notoriedad su buena relación con su compañera Cande Vetrano. Su buena onda traspasa la pantalla y además de esto, han intercambiado distintas historias de Instagram, con su pertinente ida y vuelta. ¿Qué va a pensar la actriz de los controvertidos posteos de Caniggia?